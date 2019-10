Becas Progresar: Preocupación por la demora en las evaluaciones

Desde la cartera educativa chaqueña, la coordinadora provincial de Becas Progresar, Silvana Sotelo, se refirió públicamente a una situación que genera preocupación entre aquellos estudiantes que se inscribieron oportunamente para recibir los beneficios de este programa nacional y a la fecha aún no han obtenido respuesta, y deslindó responsabilidad del Ministerio de Educación de la Provincia del Chaco. Al respecto, dijo: "Son muchos los estudiantes que se encuentran en estado pendiente o de evaluación, es decir, sin recibir aún la aprobación para comenzar a percibir sus becas, y queremos dejar en claro que eso no es responsabilidad de este Ministerio (de Educación del Chaco), ya que dichas evaluaciones las realiza únicamente Nación". Asimismo, recordó que este inconveniente "ya lo tuvimos el año pasado, y lamentablemente este año vuelve a suceder, con muchos estudiantes que no saben aún si serán aprobados o rechazados".

La coordinadora remarcó que desde la cartera educativa provincial se vienen realizando los reclamos correspondientes desde el pasado mes de julio -fecha establecida inicialmente como límite- "y al mes de octubre aún no podemos conocer los números definitivos de la provincia, sino que tenemos números provisorios, y esto está sucediendo en todo el país, no solo en Chaco".

Con relación a la inscripción para el año 2020, Sotelo afirmó que están recibiendo "muchas consultas", pero que, por tratarse de becas nacionales, "habrá que esperar las definiciones que tomen las nuevas autoridades nacionales (que asuman en diciembre de este año); y lo mismo a nivel provincial: esperar las decisiones que tome quien asuma como nuevo gobernador del Chaco respecto al acompañamiento que se dará a la comunidad desde el Ministerio de Educación". "Nosotros ya estamos trabajando con las instituciones, porque el trabajo en plataformas inicia siempre el año anterior, ya que para noviembre, o a más tardar diciembre, la plataforma debe estar cargada y disponible para el período de inscripciones, que inicia en febrero y marzo", precisó, insistiendo en que su recomendación para todas aquellas personas interesadas en recibir estos beneficios "es que estén atentos a ver qué definiciones se toman en diciembre de este año respecto a becas Progresar".