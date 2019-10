Cierre del frente Chaco Somos Todos, en Sáenz Peña: “Somos la cara visible de un gobierno honesto, austero, transparente"

Con caravanas en simultáneo desde San Bernardo, encabezada por el candidato a gobernador, Carim Peche y desde Presidencia de la Plaza, liderada por el candidato a vicegobernador, Roy Nikisch, el frente Chaco Somos Todos cerró su campaña en la ciudad termal. Participaron el intendente local y candidato a diputado nacional, Gerardo Cipolini; el candidato a intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini; la intendenta de Barranqueras, Alicia Azula; de Santa Sylvina, Susana Maggio; el candidato a senador nacional Víctor Zimmermann, demás candidatos provinciales y nacionales, vecinos de la ciudad.

Peche agradeció el acompañamiento y señaló: “Somos la cara visible de un gobierno honesto, austero, transparente, porque tanto quienes conformamos la formula como cada uno de nuestros candidatos en toda la provincia ninguno esta denunciado por corrupción ni procesados, en el otro frente hay 25 candidatos a intendentes, a diputados y el propio candidato a gobernador procesado e imputado por corrupción, que dijo que va a liberar 2.300 presos sin importarle que hayan asesinado o violado, por eso decimos que nosotros no somos ni mejores ni peores, somos diferentes, no somos iguales”.

“Algunos me dicen que les preocupa más la economía que la corrupción, y es cierto porque duele no llegar a fin de mes, pero también les digo que cuando van al hospital y no hay remedios ni medicamentos esa plata se fue en corrupción, cuando faltan viviendas como las 2.000 que les robaron a los pueblos indígenas es porque se fueron en corrupción, cuando le falta la leche a los chicos, es por la corrupción, cuando faltan las partidas en comedores escolares es porque se fue en corrupción, en definitiva la corrupción mata”, resaltó Peche.





Dirigentes y militantes en el cierre de campaña del frente Chaco Somos Todos, en Presidencia Roque Sáenz Peña

“Este domingo les pedimos una oportunidad”

“Este Chaco se saca adelante con valores, es la única manera, pero no podemos solos, por eso le pedimos que este domingo 13 de octubre nos den una oportunidad al pueblo del Chaco, ellos ya estuvieron y miren lo que hicieron, se puede gobernar de otra manera”

Y dio a conocer los programas de gobierno:

· SEChEEP: Bajar y congelar la tarifa en los dos primeros años de gestión. Energía renovable.

· Programa Integral “Vamos a Vivir Mejor”: Tarjeta de 5 mil pesos con la que se podrán adquirir alimentos incluidos los aptos para celíacos y diabéticos. También medicamentos.

· Educación: Al 31 de enero estará acordada la pauta salarial hasta abril mes en que se convocará a los sectores gremiales a fijar las nuevas pautas salariales. Los aumentos serán en blanco para que alcancen a los jubilados. Entrega de útiles a docentes y alumnos de cada establecimiento de la provincia. Capacitación gratuita. Incremento de partidas para comedores escolares y pago en tiempo y forma.

· Salud: Recomposición salarial. Turno digital. Stock permanente de medicamentos e insumos. Red integral de salud pública provincial. Fortalecimiento de hospitales regionales y centros de salud que atenderán las 24 horas. Carrera sanitaria.

· Libre tránsito y circulación: Fin del piquete político.

· INSSSEP: Eliminación del plus médico. Actualización y pronto pago de seguro por fallecimiento.

· Salarios: Recomposición que acompañe la inflación. Aumentos en blanco para que lleguen a los jubilados

· Viviendas: 10 mil en el primer año de gestión (sociales, para jóvenes, rurales y familias de medianos ingresos) y 25 mil “Mejor Vivir”. Terminación de 3.500 que están paralizadas.

· Ambiente: Reforestación de 500 hectáreas en el primer año y un millón de árboles en toda la provincia. Energías renovables. Paneles solares.

· Jóvenes: Parte del presupuesto provincial será destinado a jóvenes de entre 18 y 30 años emprendedores, desarrolladores, innovación, investigación, Pymes

Beneficios tributarios a quienes contraten jóvenes de entre 18 y 30 años sin experiencia laboral.

· Producción. Empleo. Desarrollo:

-Bajar gradualmente la alícuota de Ingresos Brutos

-Eliminar el impuesto al trabajo

-Eximir de impuestos a la producción primaria

-Reintegro del 30 por ciento que le quitaron a los consorcios camineros

-Incremento del aporte a Consorcios Rurales pagando en tiempo y forma

-Optimización de parques industriales existentes y creación de nuevos en lugares estratégicos teniendo en cuenta la reactivación del ferrocarril y los puertos.