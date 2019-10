Zdero revaloriza los espacios públicos y las plazas

Leandro Zdero aseguró que cada barrio tendrá su plaza de recreación y esparcimiento porque cumplen un papel preponderante para el desarrollo de los niños y resulta indispensable para toda persona.



En ese sentido, Zdero afirmó que: “Las plazas tienen un gran valor por el lugar central que aportan a la comunidad de despeje, oxigenación y de recreación para los niños y adultos. Vamos a lograr que cada barrio cuente con ese espacio verde, pero también recuperar aquellas que están abandonadas con luminarias, pinturas y más forestación”.

Zdero impulsa la atención a animales y mascotas

"La plaza: el patio grande del barrio"



“Las plazas sirven de recreación y esparcimiento; tienen un inmenso valor social porque conforman un espacio de reunión, de lazos entre vecinos de distintas generaciones y costumbres. Queremos que los vecinos vivan el espacio público de esparcimiento de la mejor manera, y sea el patio grande del barrio. Hoy necesitamos tener plazas acondicionadas y entre todos cuidarlas, mantenerlas limpias y preservarlas”, manifestó Zdero.





Zdero invita a hacer cuchas de perros con cubiertas

Recuperar las plazas olvidadas

“En Resistencia existen muchas plazas olvidadas que carecen de alumbrado, agua, drenajes y juegos para los niños. La ciudad ha crecido desordenadamente y muchos espacios verdes también han desaparecido”, indicó el candidato a intendente.

“Estamos llegando todos los días a los barrios y vemos en algunos lugares que no cuentan con una Plaza o un lugar verde para que los niños jueguen. Si el espacio público está abandonado, no hay lugar de encuentro, no hay barrio, no hay vecinos que dialoguen. Vamos a mejorar la calidad de vida de los resistencianos”, finalizó Zdero.