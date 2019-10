Capitanich resalta la importancia del movimiento obrero

Jorge Capitanich, encabezó una reunión con integrantes de más de 60 organizaciones sindicales, oportunidad en la que destacó la importancia estratégica de la unidad del movimiento obrero “para defender los intereses de la clase trabajadora y garantizar la férrea defensa de un proyecto nacional, popular y democrático”.

Durante el acto, que se desarrolló en el Aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional, Capitanich celebró la “unidad monolítica del movimiento obrero organizado” la cual quedó sellada días atrás con el retorno de la CTA de Los Trabajadores a la CGT. Valoró además el documento suscripto durante el plenario el cual establece algunos puntos a desarrollar en una futura gestión de gobierno.

Destacó también la representación gremial que el movimiento obrero tendrá en la futura composición de la Cámara de Diputados de la provincia. Ante esto, aseveró que el proyecto nacional, popular y democrático “no puede, de ningún modo, llevarse adelante sin la participación de los trabajadores”.

El dos veces gobernador del Chaco señaló que “es imprescindible la jerarquización de la presencia activa de los gremios en una mesa de concertación”. Mencionó que “creemos en la necesidad, no solo a nivel nacional, sino también provincial, de una concertación política, económica, social, productiva y cultural”.





Capitanich pidió el respaldo del movimiento obrero

Explicó que este pacto apunta a que empresarios, trabajadores y el Estado, sean capaces de fijar metas, objetivos, estrategias y recursos, “para recuperar la dignidad del pueblo trabajador, promover el crecimiento y encender la economía para poner a la Argentina y al Chaco de pie”.

Capitanich señaló que si bien existen problemas distintos, “entendemos que en el sector público se necesita establecer un horizonte de regularización de aquellos trabajadores precarizados, abrir una mesa de concertación a través de las convenciones colectivas de trabajo que implique la representación del pueblo trabajador en paritarias libres”. “Creemos en la concertación, pero la concertación que implique mesa de producción, de empleo, de exportaciones, de salarios dignos, que lleve dignidad para el pueblo trabajador”, aseguró.

Dijo además que “si el pueblo trabajador no trabaja y no tiene un salario digno, no hay consumo, y si no hay consumo, no hay reactivación económica y sin reactivación económica nadie puede vivir con calidad de vida”. “Para reducir la pobreza la indigencia y la exclusión social y promover equidad distributiva, necesitamos trabajo digno, concertación económica, un rol activo del Estado y que el pueblo trabajador nos brinde los cuadros técnicos”, explicó.

Capitanich aseguró que “nosotros vamos a contar con ustedes y ustedes contarán con nosotros”. Por último, hizo un llamado a recorrer oficinas, puestos de trabajo de cada uno de los gremios y sindicatos, obras en construcción, talleres metalúrgicos, desmotadoras, escuelas y colegios, hospitales, centros de salud y sanatorios privados, porque este proyecto de país “es con todos y los convocamos a todos para ganar”.