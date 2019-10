Desde Educación, remarcan que "Chaco es la única provincia que capacita a los docentes de manera gratuita"

En representación del Ministerio de Educación de la Provincia, la coordinadora de las Mesas Técnicas y de las Juntas de Clasificación, Dora López, realizó algunas aclaraciones con respecto a la capacitación que se lleva a cabo para los docentes sin cargo ante las declaraciones públicas de dos sindicatos.

Primero, destacó que “el Ministerio de Educación tiene la obligación de capacitar a los docentes en servicio de manera gratuita, tal como lo establece el Estatuto Docente” y que “el Chaco es la única provincia del país que capacita a los docentes sin cargo”, a través de un convenio que realiza con los sindicatos docentes.





Dora López, coordinadora de mesas técnicas y Juntas de Clasificación





López señaló que “por decisión política de la ministra de Educación, Marcela Mosqueda, este año una vez más se dio lugar a la capacitación de docentes sin cargo, pero debido al presupuesto con que se contaba para desarrollar este dispositivo, se determinó que esta formación sea específicamente para los docentes sin cargo, egresados de los institutos o de universidades con títulos de profesor”. Al respecto, precisó que se inscribieron 7 mil docentes (maestros de grado, maestros de Educación Especial, de Nivel Inicial y bibliotecarios, y profesores en general).

Además, detalló que “solamente 6 sindicatos docentes se presentaron con ofertas de capacitación para el personal sin cargo, estos son: FESICh Castelli, que presentó cinco proyectos que alcanza a gran cantidad de docentes; ADOCh, UDA, SITECh Sudeste, AChABI y SICEACh, sabiendo que el Ministerio contaba con un bajo presupuesto para financiar esta capacitación. Pero, no les importó, estas entidades priorizaron brindar una posibilidad de formación a los docentes sin cargo”. “Mientras que ATECh y SITECh Federación, que expusieron públicamente sobre la necesidad de que el Ministerio cumpla con la ley, no presentaron proyectos de capacitación, porque evidentemente a estas entidades la oferta de dinero no los convenció”.

Por otro lado, la funcionaria recordó que “desde las mesas técnicas realizadas por el Ministerio con las organizaciones sindicales, donde participaron todos los sindicatos docentes, inclusive las entidades que ahora reclaman, en su momento cuando la Cámara de Diputados pidió opinión sobre considerar a los técnicos auxiliares Docentes como título docente, todos se expidieron en contra de que sea considerado de esta forma, ya que las tecnicaturas son títulos supletorios en todas las competencias de títulos”.