La Unión Judicial reafirma reclamos, con paros de lunes a viernes

La Asamblea de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco, se reunió el viernes 4 de octubre y definió convocar a nuevas medidas de fuerza para esta semana con: paro general de actividades, con retiro de los lugares de trabajo a partir de las 12.30 horas y hasta las 0 horas para los días lunes 7, martes 8, miércoles 9 y jueves 10 de este mes y año y paro general de actividades con retiro, a partir de las 10.30 horas y hasta las 0 horas, para el viernes 11 de octubre próximo y concentración frente al Superior Tribunal de Justicia (Brown y López y Planes, Resistencia) ése mismo día desde las 10.30 horas, invitando a los trabajadores del interior a que se manifiesten en los juzgados de cada localidad, en reclamo de los puntos ya definidos por la Asamblea, y pasar a cuarto intermedio la Asamblea para el viernes 11 de octubre próximo, a las 17 horas. en la sede gremial (Marcelo T. de Alvear 1.020, Resistencia).

“Las nuevas modalidades de reclamo definidas implican, que los trabajadores que se adhieran a los retiros de su lugar de trabajo, en los horarios establecidos no deberán volver en horario vespertino a prestar funciones por las que no son remunerados y tienen que ver con los siguientes reclamos: respeto y cumplimiento de la Ley Nº 468-A (Antes Ley 2.895) de porcentualidad, para todo incremento salarial en el Poder Judicial; respeto a la Constitución Provincial del Chaco, derechos y garantías constitucionales y a las paritarias con todos los gremios judiciales; blanqueamiento de montos en negro tomando de referencia el porcentaje que representa a la categoría más baja y trasladando a los demás cargos acorde a la Ley Nº 468-A (Antes Ley 2.895); cumplimiento de acuerdos y pactos preexistentes, equiparación salarial para todo el personal judicial y no solamente para magistrados y funcionarios; terminar con los sueldos de pobreza en el Poder Judicial y con la negación de trasladar a nuestros jubilados lo que por derecho les corresponde”, explican desde la Unión Judicial.