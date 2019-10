SICEACh en el Congreso Internacional Educativo de CEA

Este congreso educativo fue impulsado por la Confederación de Educadores Argentinos, al que está integrada, en el Chaco, por SICEACh - CEA Chaco. Además contó con la adhesión de la CGT, a nivel nacional. Ediciones similares se realizaron en 2.018, en Salta y, en 2.017, en Chaco.

Tuvo carácter internacional, a partir de la participación de docentes de Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile. También participó el rector de la Universidad Pedagógica de Buenos Aires, Adrián Carlotto.

En este ámbito deliberativo, que tuvo lugar en Misiones, cada asociación sindical expuso sus inquietudes, entre los temas mas preocupantes el salario de los docentes,

En declaraciones a Chaco On Line, Alicia Torres, secretaria general de SICEACh, indica que “tuvimos que seguir planteando los problemas de los trabajadores de la educación para poder seguir avanzando para mejorar el salario de los docentes y la calidad educativa. Hace cuatro años hubo disfuncionalidad por parte del Gobierno Nacional, entonces más allá de que tenemos una ley de entidades sindicales no nos han cumplido con nada, hasta nos hicieron creer que iban a cerrar los gremios, y que no trabajamos. Cuando vamos a la base (congreso educativo) vemos la cruda realidad de docentes que no cobran su sueldo en otras provincias”.

La referente sindical observa que “hay directores de escuelas que no están orientando como agentes del Estado, y se comportan como si fueran patrones de estancia y deciden quien va a entrar, y terminan poniendo a hijos, amigos y vecinos para que conduzcan las escuelas. Al trabajador lo despiden y omiten su designación esto está pasando en muchas localidades de nuestra provincia. Pobre gente que está lejos del Chaco y el Ministerio de Educación desconoce los manejos administrativos y de las regionales, que muchas veces se callan y devuelven los papeles a los directores, doy fe de esto”, lamenta.

Otra cuestión que subraya como "preocupante" es “la competencia de títulos, que a medida que va avanzando la educación las demandas son otras, entonces también las carreras cambian las competencias en los contenidos, eso significa también que hay que ir cambiando los perfiles docentes”. En tal sentido, alerta: “ojo con eso que también amenaza la estabilidad laboral y cuando hablo de competencias me refiero a contenidos, carreras, diseños que cambian totalmente al que se necesita en la actualidad , por ejemplo se cierran carreras de formación docente para abrir una tecnicatura más allá de todo eso es muy válido que los sindicatos podamos tener hoy una Mesa de Política Salarial y de Condiciones Laborales para poder discutir esto, pero con eso no basta, entonces lo que solicitamos en el congreso es poder tener un convenio colectivo nacional para los docentes para que podamos hablar en el mismo idioma, por ejemplo hablar de capacitación con el mismo sentido en todo el país, hablar del sistema de licencias, hablar de sistema de derechos para el docente y un seguro de vida particular para el docente que no tenga que esperar de entre 3,4 o 6 años, para cobrar por un pariente que falleció en estos momentos tan difíciles de la economía. En Resistencia hay gente que está esperando que el InSSSeP le pague el seguro hace cuatro años, eso es muy grave para un docente” Ante eso, considera que “de resolverse este problema “ esto sería una vuelta al reconocimiento de su trabajo y este es el pedido que se hace desde la CEA y desde todas sus jurisdicciones. Además, que si bien tenemos el Estatuto Docente 3529 aprobado por ley y la ley de entidades sindicales N° 23.551 que hoy muchos no cumplen ni respetan”, manifiesta.