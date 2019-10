Peche: "Les pedimos nos den la oportunidad de mostrar que se puede gobernar de otra manera”,

Peche participó del segundo debate realizado en el Centro de Convenciones de Resistencia. Allí se abordaron los temas Empleo y Promoción Social, Educación y Salud, Servicios Públicos e Infraestructura y Vivienda.

Empleo y Promoción Social

“Hoy me toca debatir entre otros, con el ex gobernador Capitanich, el ministro de Economía de Capitanich, Eduardo Aguilar y el vicegobernador de Capitanich Bacileff Ivanoff, todos ellos prometieron crear 100 mil puestos de trabajo, no solo no cumplieron, sino que pasaron a planta en la administración pública a funcionarios en actividad y punteros políticos, que no es ilegal, pero es inmoral dejando a trabajadores en la calle”, acusó.

Propuestas:

· Eliminación del impuesto al trabajo

· Trabajo Jóven:

-Beneficios impositivos a empleadores del sector privado que contraten a jóvenes entre 18 y 30 años sin experiencia laboral

-Parte del presupuesto provincial será destinado a potenciar el talento joven, a acompañar a emprendedores, desarrolladores, investigadores y Pymes. Capacitación y formación profesional.

· Eliminaremos gradualmente la alícuota de Ingresos Brutos de manera que la actividad comercial recupere rentabilidad.

· Estará exento de impuestos el sector productivo primario

· Promover desde el Estado la incorporación de nuevas tecnologías al sector productivo que permitan agregar valor en origen a la producción primaria.







Acusaciones del candidato a gobernador del frente Chaco Somos Todos, Carim Peche

Educación y Salud

“En las últimas pruebas Aprender, de 24 provincias Chaco se ubicó número 24, en el último lugar. En los últimos 8 años se perdieron dos años de clases por los paros. Contenidos que no se recuperan. Sin educación condenamos a los niños a la pobreza”, afirmó Peche.

“El salario docente ha quedado por debajo del índice de inflación. No hay capacitación. No se respeta el Estatuto Docente”, apuntó.

“En el ámbito de la salud pública los hospitales están colapsados, sin medicamentos, sin insumos, faltan profesionales. Sacar un turno es una pesadilla para los ciudadanos.

Propuestas para el sector docente:

· Se convocará a los gremios para que antes del 31 de enero quede establecida la pauta salarial hasta el mes de abril. Allí se abrirá una nueva mesa de diálogo.

· Los aumentos salariales serán por encima de los índices de inflación y en blanco para que impacte en los jubilados.

· Respeto a lo establecido en el estatuto docente.

· Capacitación docente.

· Las partidas a comedores escolares e incrementarán y serán pagadas en tiempo y forma.

· Útiles y materiales llegarán a cada alumno y docente de cada establecimiento de la provincia.

Propuestas para el sector salud:

· “Aumento salarial por sobre los índices de inflación y en blanco.

· Pondremos en marcha la carrera sanitaria.

· Turno Digital para todos los chaqueños.

· Stock permanente de medicamentos e insumos.

· Red integral de salud pública provincial.

· Fortaleceremos los hospitales cabecera incorporando profesionales, equipamiento y tecnología. Los centros de salud estarán equipados de manera de brindar servicio las 24 horas”.







Peche dispara con facturaciones de SEChEEP

Servicios, Infraestructura y Viviendas

“En el Chaco faltan viviendas porque durante las gestiones de Capitanich y Peppo se robaron 1.000 millones que eran para construir 2.000 viviendas para comunidades indígenas, además hay 3.500 viviendas paralizadas por estar sospechadas de corrupción, tampoco nos olvidamos de las viviendas del programa sueños compartidos que no se hicieron”, indicó el postulante del frente Chaco Somos Todos.

“En materia de servicios, la tarifa de SEChEEP es una estafa, confiscatoria, Durante años denuncié que la empresa estaba quebrada, que desde el 2.013 tenía una deuda con CAMMESA que llegó a los 6.500 millones a pesar de que los usuarios pagan todos los meses, la luz”, expuso.

“Los funcionarios provinciales decían que yo mentía, y ahora dicen que miento porque digo que voy a bajar y congelar la luz, yo no miento, voy a bajar la luz aunque nos les guste que lo diga ¿Dónde están muchos de esos funcionarios? Presos. ¿Dónde están los 6.500 millones de pesos que pagaron los usuarios y SECHEEP no pagó a CAMMESA? No se sabe ¿Y dónde está Carim Peche? dando la cara, porque siempre digo la verdad”, respondió a los interrogantes que se había planteado.

“Así también dije de las deudas de los organismos públicos que no pagan la luz como Casa de Gobierno, de 2.010 que no paga, una deuda acumulada que supera los 32 millones de pesos y no le cortan la luz, y si una persona no paga un mes le cortan y le sacan el medidor”, planteó Peche.

Propuestas:

· “Vamos a bajar y congelar la tarifa de SEChEEP durante los dos primeros años de gobierno.

· Vamos a construir 10 mil viviendas y 25 mil Mejor Vivir

· Vamos a terminar las 3,500 viviendas paralizadas por corrupción”.