Reclaman reparación de edificio de la EEE N° 675 "Juan José Castelli"

Un grupo de padres de alumnos y comunidad barrial de la EEE Nº 675 “Juan José Castelli” de Resistencia interrumpieron este jueves, a las 8.30 el tránsito de las avenidas Chaco y Castelli, en reclamo de la reparación del edificio escolar que “se está cayendo a pedazos y el estado sanitario del lugar atenta contra la salud de los 235 alumnos que concurren al establecimiento”.

Por otra parte los padres manifestaron su preocupación por “el riesgo que significa para los alumnos el mal estado de la instalación eléctrica que continuamente está electrificando parte de las paredes del edificio cuando la humedad se acumula. El día de mañana y ojalá no ocurra, podemos llegar a lamentar este estado de situación. Aquí vino hoy a mentirnos otra vez un representante de Infraestructura de Educación, un tal Héctor Lambera diciendo que trajeron algunos elementos y que lo han robado. Es mentira, no trajeron nada porque no les interesa nuestra situación”.

“Somos familias de escasos recursos económicos y para ello solicitamos solución a:

Abandono Edilicio:

Baños: Debido a reiterados robos, mas de una vez nos quedamos sin inodoros, las mochilas pierden, las canillas y cañerías obsoletas, baños clausurados, no funcionan las cloacas.

Cocina: La anafe está rota, pierde gas y es la única que tenemos para realizar el desayuno (en algunos casos, el único alimento de los niños). Faltan ollas, jarras bandejas, tazas, etc.

Mal estado de la instalación eléctrica: Cuando hay humedad las paredes tiene descarga eléctrica.

Ventiladores: La mayoría descompuestos, y los pocos que hay, apenas funcionan.

Falta de iluminación en exterior.

Falta de seguridad: Solicitamos muro perimetral urgente por reiterados robos, alarmas, rejas, etc.

Pérdida de Matrícula: Esto es debido al estado en el que se encuentra la institución.

Cierre del Turno Tarde: Ya que en ese turno sólo estaban funcionando 2 grados (por faltantes de alumnos, debido al deterioro de la institución)”, expusieron.