Educación hace aclaraciones sobre concurso para vacantes de porteros

El Ministerio de Educación del Chaco recuerda que están siendo evaluados los legajos para la inscripción para cubrir los cargos vacantes de porteros. Aclara a los inscriptos que el trámite es totalmente gratuito y que no existen gestores ni intermediarios.

El Ministerio de Educación recuerda que en el marco de la Resolución N° 4.801, por la cual se llamó a inscripción en el ámbito de la Jurisdicción 29 del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para cubrir los cargos vacantes de porteros, del 23 al 27 de septiembre pasado se recibieron los legajos de los interesados y que los mismos están siendo evaluados por una comisión designada a tal efecto, proceso que abarca desde el 30 de septiembre y hasta el 4 de octubre.

Al respecto, el subsecretario de Gestión Administrativa, Financiera y de Recursos Humanos, contador Christian Jovanovich, hace saber a todos los inscriptos que el trámite es totalmente gratuito, que no se debe abonar suma alguna, que no existen gestores ni intermediarios designados por este ministerio para realizar ningún trámite y que intenten no caer en manos de oportunistas. Además recordó que se publicarán los resultados el 7 de octubre en página oficial y/o Boletín Oficial. Por último da a conocer que para cualquier consulta pueden concurrir a la subsecretaria de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos, donde se evacuarán todas las dudas que puedan tener.