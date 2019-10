Zdero apoya a la fórmula Peche- Nikisch

El candidato a intendente de Resistencia, Leandro Zdero, expresó su apoyo incondicional a la fórmula de Carim Peche y Roy Nikisch del frente Chaco Somos Todos para los comicios del domingo 13 de octubre.



Los candidatos siguen recorriendo la provincia llevando sus propuestas en materia de educación, salud y seguridad. Sobre la fórmula Peche - Nikisch, Zdero manifestó: “Tenemos a los mejores candidatos para el 13 de octubre, son hombres transparentes, honestos y con capacidad de gestión. Creemos que el Estado debe administrarse bien, no se debe perder más días de clases, queremos que la seguridad nos cuide y en salud no falten más insumos en los hospitales; con Carim - Roy vamos a recuperar una administración eficiente y buena para todos los chaqueños”.

“Boletas de luz imposibles de pagar”

“Los vecinos se quejan a diario de las boletas de luz que reciben porque cada vez son más caras e imposibles de pagar”, dijo Zdero. Luego amplió:: “Todos los días hablo con la gente y me muestran sus boletas que superan los 3 mil pesos.. Algunas casas son precarias y no condice sus consumos con el monto que les llega; es una incoherencia que los vecinos sigan sufriendo esta situación. Cuando Peche dice que va a bajar la tarifa de luz es porque lo va a hacer, no es ningún aventurero, aunque a algunos les incomode su propuesta”.

“Se terminan los piquetes”

Zdero coincide en la propuesta de Peche para terminar con los cortes de calles. “Con Carim y Roy, estamos en el mismo desafío de terminar con los piquetes para ponernos del lado del laburante que se levanta temprano, de los chicos que van a la escuela, de los comerciantes, de los que necesitan atenderse en los hospitales o hacer sus trámites y es por eso que pedimos nos acompañen con su voto en las próximas elecciones”, concluyó Zdero.