Peche asegura que estará "del lado del que trabaja y del que produce"

En el marco de la agenda de campaña, el dos veces intendente de Sáenz Peña y candidato a gobernador del Chaco, Carim Peche, visitó varios emprendimientos industriales con el objetivo de interiorizarse de la situación del sector y hacer llegar sus programas de gobierno en caso de ser electo el próximo 13 de octubre.

El talento joven

En relación a la recorrida por varias industrias, pequeñas empresas y emprendimientos, Peche remarcó la importancia de apoyar al sector. “No habrá desarrollo posible si el Estado no está al lado del que produce y trabaja, si bien la situación del país atraviesa momentos difíciles, la provincia, que recibe recursos como nunca antes en la historia, no solo no contribuye sino que los asfixia con impuestos y tarifas de energía impagables y no ha tenido en cuenta un sector importantísimo como es el talento joven, esta nueva concepción del trabajo basada en el conocimiento, desarrollo e innovación tecnológica”, sostiene el postulante del frente Chaco Somos Todos.

“Nuestro gobierno estará, como siempre hemos estado, al lado del que produce y trabaja, porque ese es el camino para crecer y desarrollarnos y así generar empleo y oportunidades, no mentimos, no hacemos promesas electorales que después no se cumplen, nuestra palabra es un contrato moral con la gente”, afirmó Peche.

Propuestas

Dio detalle de algunas de las propuestas para el sector productivo:

· Eliminar el impuesto al trabajo.

· Eximir de impuestos a la producción primaria.

· Parte del presupuesto provincial será destinado a jóvenes de entre 18 y 30 años emprendedores, desarrolladores, innovación, investigación, pymes.

· Bajar gradualmente la alícuota de Ingresos Brutos.

· Bajar y congelar la tarifa de la luz durante los dos primeros años.

· Reintegro del 30 por ciento que le quitaron a los consorcios camineros

· Incremento del aporte a Consorcios Rurales pagando en tiempo y forma,

· Optimización de parques industriales existentes y creación de nuevos en lugares estratégicos teniendo en cuenta la reactivación del ferrocarril y los puertos,

· Viviendas rurales para la familia de campo,