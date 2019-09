La Unión Judicial define medidas de fuerza

La Asamblea de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco, deliberó nuevamente ayer, viernes 27 de septiembre, definiendo nuevas medidas de fuerza para la semana próxima, luego de un largo debate efectuado en la sede gremial.

Desde distintos juzgados acercaron dos mociones con diferentes modalidades y se definió por mayoría continuar con el plan de lucha y convocar a paro general de actividades con retiro de los lugares de trabajo, a partir de las 12.30 horas y hasta las 0 horas para los días lunes 30 de septiembre, martes 1, miércoles 2 y jueves 3 de octubre próximos y paro general de actividades con retiro a partir de las 10.30 horas y hasta las 0 horas para el viernes 4 de octubre, con concentración luego del retiro frente al Superior Tribunal de Justicia, en la ciudad capital y en los principales juzgados de cada jurisdicción del interior, pasando a cuarto intermedio la Asamblea para el viernes 4 de octubre, a las 17 horas, en la sede gremial de Marcelo T. de Alvear 1.020, de Resistencia.

Explican desde la Unión Judicial que “las nuevas modalidades de reclamo definidas implican, que los trabajadores que se adhieran a los retiros de su lugar de trabajo, en los horarios establecidos no deberán volver en horario vespertino a prestar funciones por las que no son remunerados y tienen que ver con los siguientes reclamos: respeto y cumplimiento de la Ley Nº 468-A (Antes Ley 2.895) de porcentualidad, para todo incremento salarial en el Poder Judicial; respeto a la Constitución Provincial del Chaco, derechos y garantías constitucionales y a las paritarias con todos los gremios judiciales; blanqueamiento de montos en negro tomando de referencia el porcentaje que representa a la categoría más baja y trasladando a los demás cargos acorde a la Ley Nro. 468-A (antes Ley 2.895); cumplimiento de acuerdos y pactos preexistentes, equiparación salarial para todo el personal judicial y no solamente para magistrados y funcionarios; terminar con los sueldos de pobreza en el Poder Judicial y con la negación de trasladar a nuestros jubilados lo que por derecho les corresponde”.