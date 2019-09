Capitanich en la Mesa Federal del Deporte: "Es medular en la política pública y es una fuente de construcción de valores"

En el marco de la campaña electoral, el candidato a gobernador del Frente Chaqueño, Jorge Capitanich, participó del acto de cierre de la Mesa Federal del Deporte que sesionó este martes en Resistencia. En este ámbito, participaron representantes de todas las provincias del nordeste argentino. Más de 400 integrantes divididos en 9 comisiones elaboraron un documento en repudio “a las políticas neoliberales que atentan contra el deporte en la Argentina”.

Durante este encuentro organizado por el referente de la Juventud Peronista, Marcos Vignau, figuras destacadas del deporte y la dirigencia de clubes de todo el país generaron un debate amplio en donde se abordó desde el deporte escolar y deporte de barrio, hasta el deporte federado o de alto rendimiento. Producto de esto, se elaboró un documento con el apoyo del Instituto Federal del Deporte.





Capitanich manifestó que en esta mesa se trataron múltiples realidades que deben ser contempladas en términos de una diversidad desde el punto de vista político, pero también es una fuente de construcción de valores. “Estos valores son los que determinan la conciencia de un pueblo o de una comunidad, y la conciencia de una comunidad traza la orientación y el rumbo de un proyecto de vida que quiere tener cada persona en comunidad”, aseveró.

Y para finalizar, el candidato a gobernador indicó que “el deporte es medular en la política pública y es una fuente de construcción de valores”, remarcando la inversión de más de 600 millones de pesos en infraestructura deportiva durante su gestión, así como la creación del Instituto Provincial del Deporte Chaqueño. “Los proyecto neoliberales destruyen el deporte, ya que este es la fuente de creación de valores que a su vez consolidan una estructura de carácter social, por lo que no quedan dudas que el deporte es la expresión de la conciencia de un pueblo”, concluyó.





Participaron además de este acto de cierre, la candidata a senadora nacional María Pilatti Vergara; los diputados provinciales Héctor Vega y Hugo Sager; el ex jugador y director técnico del seleccionado argentino de Vóley y medallista olímpico Jon Uriarte; el ex subsecretario de Deportes de la Nación, Héctor Luppo; María Pérez de la Confederación Argentina de Deportes; la candidata a diputada provincial, Johanna Duarte; los candidatos a concejales Emiliano Chiaramonte y Carla Prette; el ex Puma y psicólogo Matías Della Fontana; así como referentes de clubes e instituciones deportivas, secretarios y directores de las áreas de deporte de varios municipios de Chaco, Formosa y Corrientes.