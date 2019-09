Peche lleva sus propuestas a Taco Pozo

En el marco de la recorrida que realiza por todo el Chaco, el dos veces intendente de Sáenz Peña y candidato a gobernador, Carim Peche, visitó Taco Pozo donde se reunió con vecinos de la zona

“No podemos seguir así”

Al referirse a la situación provincial, Peche hizo hincapié en la necesidad de un cambio prufundo. “No podemos seguir así, tal como están las cosas la provincia no tiene futuro, no hay garantías de acceso a la educación, ni la salud, no es una provincia insegura, no hay orden ni respeto por el derecho de las personas, no se hacen obras de infraestructura ni viviendas que mejoren la calidad de vida de las personas, no hay acompañamiento a los jóvenes emprendedores, los servicios públicos como la energía es uno de los más caros del país y de pésima calidad, el Estado está completamente ausente en estas y muchas otras cuestiones”, aseveró el candidato del frente Chaco Somos Todos.

“Vivir mejor”

“Por eso le pedimos al pueblo del Chaco que el 13 de octubre nos brinde, a través de su voto, la oportunidad de mostrar junto a Roy Nikisch como vicegobernador que se puede gobernar de otra manera, con austeridad, transparencia, honestidad, con orden, entre todos podemos vivir mejor”. Poco después, detalló algunas de los programas de gobierno:

· Bajar y congelar la tarifa de la luz en los dos primeros años de gestión

· Salarios docentes y de empleados públicos por encima de los índices inflacionarios

· Seguridad: Acompañamiento a la familia e institución policial. Recuperación del salario. Equipamiento, capacitación, incorporación de tecnología.

· Orden: Se termina a provincia del piquete político y comienza el Chaco del respeto, el diálogo y la libre circulación y libre comercio.

· 10 mil viviendas sociales, rurales, para jóvenes y familias de ingresos medios

· 25 mil Mejor Vivir para refacciones y ampliaciones

· Tarjeta alimentaria pasará de180 pesos a 5 mil pesos para la compra de alimentos incluidos los aptos para celíacos y diabéticos. También medicamentos

· Primer empleo: Destinaremos parte de presupuesto a acompañar a jóvenes en desarrollos emprendedores y Pymes. Beneficios al empleador que contrate un joven de entre 18 y 30 años sin experiencia laboral

· Ambiente: Reforestación de 500 hectáreas. Plantaremos 1 millón de árboles