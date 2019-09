Preparan el Primer Encuentro Regional de Deportes

Con el objetivo de debatir una política de Estado inclusiva y federal en materia deportiva, el Frente Chaqueño y el Frente de Todos invitan al Primer Encuentro Regional de Deportes que se realizará el martes 24 de septiembre, a partir de las 16.30, en la Universidad Popular de Resistencia (Mitre 138), organizado por la Mesa Federal del Deporte y que contará con el cierre del candidato a gobernador Jorge Milton Capitanich.

Se invita especialmente a los dirigentes de instituciones deportivas, deportistas, periodistas deportivos, profesores de educación física y demás personas o instituciones ligadas al deporte.

El encuentro contará con los siguientes ejes temáticos: Salud Deportiva, Deporte Social- Comunitario y Clubes de Barrio, Deporte Federado, Deporte y Tercera Edad, Deporte y Espacio Educativo, Deporte Adaptado, Deporte y Pueblos Originarios, Deporte, Diversidad y Género, Deporte Alternativo.

Estas comisiones serán coordinadas por reconocidos especialistas como: Sofía Dimitroff, médica deportóloga; Matías Della Fontana, ex Puma; Claudio Rial, presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio; Diego Bertola, presidente de la Federación Argentina de Dogbeball; Hebe Argüello, jugadora de fútbol femenino; María de los Ángeles Pérez, asesora de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados de la Nación; Alejandro Villalba, director de deporte de la Municipalidad de Formosa; Nicolás Arias, presidente de la Unión de Clubes del barrio de La Matanza; Víctor Lupo, ex subsecretario de Deportes de la Nación; Jon Uriarte, ex entrenador de la Selección Argentina de Vóley; Adrián Romani, director de Deportes de Gualeguaychú; y Carlos Alberto Rodríguez, presidente del comité paralímpico argentino.