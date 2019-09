Conmemoran el 12º aniversario de la creación de la Bandera del Chaco

Este jueves, se realizó el acto por el 12º aniversario de la creación de la Bandera Oficial del Chaco, en la Escuela de Educación Primaria (EEP) N° 242 “Octavio S. Pico” de Villa Libertad de Resistencia. En la oportunidad, acompañaron esta ceremonia en representación de la ministra de Educación, Marcela Mosqueda, la directora del Nivel Primario, Marilyn Rolón; y la directora de la Regional Educativa 8, Marcela Tacchi; así como el impulsor del diseño de la Bandera del Chaco, director de Ceremonial y Protocolo del Gobierno de la Provincia del Chaco, Mario Orlando Gadotti; la directora de la institución anfitriona, Laura Velázquez; demás autoridades y la comunidad educativa.

Cabe recordar que por Decreto Provincial Nº 1.795/2.007 se establece como Bandera Oficial de la Provincia del Chaco al diseño ganador presentado por Orlando Gadotti; por Ley Provincial Nº 6.400/2007 de la Cámara de Diputados se determina a la misma como Bandera Oficial del Chaco; y se instituye que el 19 de septiembre, como Día de la Bandera Provincial, porque es el día que se la presenta en sociedad.





Estudiantes de la EEP Nº242

“Estamos acompañando este acto al cumplirse 12 años de la creación de la Bandera del Chaco, la verdad que esta escuela es muy querida por el compromiso que tiene con su comunidad”, expresó la directora de Nivel Primario, Marilyn Rolón. A lo que acotó: “Tener nuestra bandera significa identidad, cultura, respeto y sus colores nos representan con nuestra provincia pluricultural atravesada por saberes ancestrales”.

Por su parte, la directora de la Regional 8, Marcela Tacchi manifestó su satisfacción de poder participar de este acto en la EEP Nº 242, destacando que también participan escuelas de la zona “lo que demuestra el trabajo de articulado que llevan adelante las comunidades educativas para coordinar acciones que ponen en valor la identidad del Chaco desde la niñez y hasta nuestros jóvenes, todo lo que hace a la cultura chaqueña”.

El director de Ceremonial y Protocolo de la Provincia, Orlando Gadotti, sostuvo: “Se cumple un año más del aniversario de la creación del símbolo que nos identifica a todos los chaqueños, no me considero el creador de la Bandera del Chaco, si no el que ganó su diseño con los colores (verde, blanco, azul celeste verde, blanco y azul celeste; en el sol de color oro pleno, en el tradicional arado mancera y en las veinticinco estrellas color oro que lo circundan) y que nos representa a todos: a criollos, a aborígenes y a inmigrantes. Yo creo que la Bandera del Chaco hoy es de todos los chaqueños. Así que con mucho orgullo participando una vez más de un aniversario de nuestra Bandera Chaqueña”, expresó, señalando que este acto sirve para resignificar la identidad Chaco y que desde el Gobierno Provincial, a través de la Dirección de Ceremonial y Protocolo –que conduce- juntamente con el Ministerio de Educación, se trabaja activamente para que en todos lados esté presente y se la tenga presente a la Bandera del Chaco. Asimismo, recordó que también se instituyó la promesa de lealtad a la Bandera de la Provincia por parte de los estudiantes de cuarto grado de las escuelas primerias chaqueños cada 8 de agosto el Día de la Provincialización del Chaco.





Orlando Gadotti, ganador del diseño de la Bandera del Chaco

Asimismo, la directora de la EEP Nº 242, Laura Patricia Velázquez, señaló: “Para nosotros como comunidad educativa es muy importante haber sido elegida para esta conmemoración. Estamos muy felices y, sobre todo, de poder contar con la presencia del creador de la Bandera del Chaco, los estudiantes están fascinados de tenerlo en persona y conocer las explicaciones de cómo diseñó, pensó y unió los colores que identifican a la provincia y que a la vez lleva los colores de nuestra Enseña Nacional Argentina”. La directora comentó el trabajo en el aula que realizaron los estudiantes de cuarto grado, que el pasado 8 de agosto debieron prometer lealtad a la Bandera Provincial, reflexionando sobre el significado importante que tenía para cada uno, este símbolo chaqueño.