Capitanich insta a militar "por un triunfo contundente" a dirigentes de la CGT y CTA

En un acto organizado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y en la Central de Trabajadores Argentina (CTA), Jorge Capitanich, recibió el respaldo del movimiento obrero organizado en estas centrales obreras. “Todos juntos seremos artífices el próximo 13 y 27 de octubre de triunfos electorales contundentes para lograr, desde el 10 de diciembre, tener tanto en la provincia como en el país un gobierno nacional, popular y democrático. Vamos a defender y reivindicar los derechos de todos los trabajadores”, destacó el candidato a gobernador del Frente Chaqueño.

El acto, realizado en la sede regional de la CGT, contó con el acompañamiento casi total de los 62 sindicatos que nuclean a dicha entidad, así como otros movimientos de la CTA. Capitanich adelantó la realización de un congreso y plenario obrero antes de las elecciones del 13 de octubre, posiblemente en el Domo del Centenario, “para establecer y suscribir un compromiso y pacto social entre los gremios y el candidato a gobernador, que se tenga que construir entre todos”, destacó.

Capitanich, junto a su compañera de fórmula, Analía Rach Quiroga recibió el respaldo de la clase obrera a la que instó a militar. “Debemos tener una participación activa, amplia, popular, abierta; y que permita la construcción de un proyecto colectivo que establezca el común denominador de: es con todos, entre todos y sin excluir a nadie, fórmula que aporta y mucho a la contribución política y social del país y la provincia que queremos”, manifestó.





Capitanich insta a militar a los dirigentes sindicales

Ante un auditorio colmado, el postulante a encabezar el Ejecutivo chaqueño, reiteró: “La situación actual del país es calamitosa. Gobernar luego del desastre absoluto que realizó el gobierno de Macri será muy complicado pero todos juntos vamos a lograrlo. Para eso, necesitamos militar y ganar en forma extraordinaria tanto el 13 como el 27 de octubre, para lograr mayoría absoluta en el Congreso de la Nación, en la legislatura provincial y en los concejos municipales. Necesitamos que los intendentes, concejales y legisladores sean de nuestro espacio”, resaltó.

Capitanich graficó la importancia de recorrer y militar por un triunfo contundente. Esta semana terminaré de recorrer 58 localidades en solo 21 días. Voy solo, con un auto y un pequeño grupo de jóvenes y solo recojo la gratitud del pueblo y su duro presente. A los que no los veo son a los otros candidatos. Yo me levanto bien temprano y termino muy tarde, y camino con el pueblo, pero a los otros, solo los veo cuando paso frente a los bares o me entero que hablan por teléfonos, pero recorriendo la provincia y hablando con el pueblo, no vi a ninguno”, comentó.

Junto a varios candidatos a diputados provinciales Nicolás Slimel, Julieta Campos, Rodolfo Schwartz, Teresa Cubells, entre otros, Capitanich instó a los dirigentes obreros a militar casa por casa, trabajador por trabajador. “Debemos lograr un fuerte respaldo político, porque los grupos minoritarios corporativos tienen capacidad de torcer y manipular decisiones. Solamente un pueblo activo y movilizado, que sea capaz de defender sus derechos podrá defenderse y bloquear el ataque corporativo, y de esa manera lograr que se encienda el motor de recuperación de la actividad económica”, manifestó.

“Todo el movimiento obrero está convergiendo en forma unánime y monolítica en lo que será la defensa y reivindicación de los derechos de los trabajadores y en recuperar todo los que nos quitó el macrismo y sus aliados, y nosotros vamos a trabajar para ello”, señaló el candidato del Frente Chaqueño.

“Argentina necesita de modo imperioso que podamos tener economía que recuperar el empleo, la producción, el salario digno, y fundamentalmente, la esperanza de nuestro pueblo. Advertimos que será complicada esta etapa, pero todos juntos, trabajando a destajo y pos del bien común, vamos a recuperar y sacar nuestro país adelante”, finalizó Capitanich.