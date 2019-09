La Cámara de Comercio se suma al reclamo por la emergencia pyme

Martín Giménez, representante de la Cámara de Comercio en CAME

Este miércoles, se realizó la Asamblea General Ordinaria de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y el Consejo Directivo hizo especial énfasis en declarar la emergencia pyme debido a la cantidad de empresas en crisis. Al mismo tiempo, pidió el compromiso de todos los sectores políticos en cuanto a la asistencia financiera, el mantenimiento y creación de empleo.

Desde la Cámara de Comercio de Resistencia, el representante mercantil, Martín Giménez expresó el apoyo total al pedido de CAME en medio de un difícil contexto de incertidumbre política y económica, subrayó que “las pymes están resistiendo y que no podrán perdurar si no se toman medidas urgentes en el plano tributario, financiero, energético, laboral y de consumo interno".

El presidente de la Cámara ratificó los pedidos que sumó CAME hasta el 31 de diciembre de 2.019 para pymes y potenciales hasta tramo I:

- Líneas de crédito productivas con tasas del 21 por ciento.

- Repro Pyme Express para empresas en crisis para sostener el empleo.

- Mínimo no imponible sobre contribuciones patronales: adelanto del cronograma de la aplicación plena prevista en la Ley 27.430 y cargas sociales diferenciadas por zona para compensar al interior profundo.

- Suspender impuesto al cheque.

- Eximir del cobro de IVA e Ingresos Brutos en las boletas de luz, agua y gas.

- Suspensión del pago de anticipos de Ganancias.

Cabe destacar que en Argentina las micro, pequeñas y medianas empresas son grandes protagonistas de la actividad económica ya que representan el 44 por ciento del PBI y el 70 por ciento del empleo nacional.