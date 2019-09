Peche en el Colegio Integral: "La provincia no está bien...pero se puede revertir con un gobierno de gente honesta"

En el marco del programa "Aprendiendo a elegir", implementado por el Colegio Integral Dr. Carlos López Piacentini con el objetivo de fomentar, mejorar y acompañar la formación de ciudadanos democráticos responsables, críticos y protagonistas activos del futuro de nuestra Nación, los candidatos a gobernador de la provincia y a intendente de Resistencia por el frente Chaco Somos Todos, Carim Peche y Leandro Zdero fueron invitados a debatir sobre los diferentes temas propuestos por los jóvenes y a exponer sus propuestas al respecto.

En ese contexto, Peche felicitó a directivos, docentes y alumnos del Colegio Piacentini por la iniciativa. “Es muy saludable para el sistema democrático crear conciencia ciudadana en los jóvenes porque con participación, valores y compromiso se construye la República”. Y compartió su visión de la situación provincial. “La provincia no está bien porque se han manejado mal los recursos y las prioridades, pero se puede revertir con un gobierno de gente honesta que lleve adelante una administración austera y transparente, nuestro espacio Chaco Somos Todos se ha formado con personas poseedoras de esos valores”, afirmó.

Educación, salud y seguridad

“Hay muchas dificultades en áreas muy sensibles como la educación pública, se pierden muchos días de clases, lo mismo en la salud pública, cuesta mucho conseguir un turno, no hay remedios, no hay insumos, faltan médicos especialistas, hablamos de personas que no tienen otra opción más que ser contenidos por el Estado y no está funcionando bien, la inseguridad es otro tema que preocupa a la ciudadanía, sabrán ustedes que sus padres no quedan tranquilos cada vez que salen a la calle por temor a que les roben el celular o la mochila”, les dijo Peche a los estudiantes.

Ambiente

“El medio ambiente es otro de los temas que nos preocupa mucho, la deforestación indiscriminada de nuestro bosque nativo en los últimos años ha tenido un fuerte impacto ambiental reflejado en inundaciones o sequías prolongadas”, sostuvo el postulante a gobernar la provincia del Chaco

Jóvenes

“Vemos que no se ha entendido la nueva concepción de empleo joven, el espíritu emprendedor, la aplicación del talento innovador para crear o engrandecer una empresa ya existente, no se han ofrecido oportunidades para ese sector de la población”, aseveró Peche.

Al finalizar se refirió a las propuestas:

· Reforestación de 500 Hectáreas y un millón de árboles

· Empleo Joven: Destinaremos parte del presupuesto provincial a pymes y emprendedores. Créditos. Beneficios tributarios a empleadores.

· Programa Integral Vamos a Vivir Mejor: contempla vivienda (sociales, rurales, jóvenes y para familias de ingresos medios), salud, educación y seguridad.

· Plan Alimentario: Tarjeta de 5 mil pesos para la compra de alimentos incluidos los aptos para celíacos y diabéticos, también medicamentos.

· Salarios por encima de la inflación.