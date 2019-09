Se extiende el paro en el transporte público de pasajeros

En el comienzo de la semana laboral, se profundiza el paro de los choferes de colectivo dejando sin el transporte público de pasajeros a todo el Área Metropolitana. Mientras, el dinero no llega con la falta de acreditación de los subsidios y los empresarios no pagan los montos comprometidos a los trabajadores.

Con un panorama incierto, Raúl Abraham, secretario general de la UTA Chaco, dijo que “la desesperación que tienen los usuarios es la misma que tenemos nosotros, teníamos la expectativa de que se podía destrabar el conflicto”.

Apuntó directamente las responsabilidades a las autoridades. “Notamos falta de preocupación de parte del Gobierno de la Provincia y del Municipio, para solucionar algo de lo que son ellos los responsables para que los usuarios no sufran la falta de algo tan indispensable, para quienes son la clase trabajadora y de escasos recursos”, señaló el gremialista del transporte de pasajeros.

Lamentó las sucesivas etapas infructuosas que se fueron dando en las conversaciones entre autoridades, empresarios y sindicalistas. “El día 5 cobraron los trabajadores pero no abonaron todo, entonces dijimos que al día siguiente podríamos iniciar una medida de fuerza. En esa oportunidad, nos dijeron que nos iba a pagar la semana siguiente, que fue el jueves 12, cuando se firmó un acta acuerdo con la presencia de empresarios, de nosotros y del subsecretario de Transporte. Llegó el día jueves y los empresarios nos dijeron que no podían pagar porque no les llegó la plata de la transferencia de los subsidios. Por eso, hay acusaciones cruzadas, el gobierno le culpa a los empresarios y los empresarios al gobierno”.

“Dicen, nosotros como gobierno y municipalidad, le hacemos las multas correspondientes y le exigimos que cumplan con los servicios, y no van a solucionar nunca porque no tienen a los trabajadores que están de paro”, planteó el referente de la UTA en el Chaco.

Alertó sobre la crítica situación que aparece en el horizonte. “Si continúa esto de paro, tengo la plena seguridad de que van a caer las empresas, viene a la memoria el 2.001, cuando caían las empresas y los trabajadores quedaban en la calle. Ojalá Dios quiera que no pase nunca más esto, por eso les pido a las autoridades provinciales, municipales; a los empresarios, a que nos sentemos, dialoguemos y consensuemos una salida a esta situación”, instó Abraham.