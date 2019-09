Capitanich en Basail: El Frente Chaqueño "es expresión de unidad en la diversidad"

“El 13 de octubre pongamos fin a los desencuentros del pasado”, convocó Jorge Capitanich a la comunidad de Basail, a un mes de las elecciones para la gobernación del Chaco. El candidato por el Frente Chaqueño dejó su mensaje, remarcando la necesidad de “obtener un triunfo contundente, rutilante que signifique la máxima expresión del pueblo”.

“Se llama Frente Chaqueño porque decidimos de una manera clara y responsable dejar de criticarnos entre nosotros para potenciar nuestras virtudes. Cuando hay voluntad de construir unidad en la diversidad todos podemos coexistir independientemente de nuestras diferencias”, definió el intendente de Resistencia.

Reconstruir una sociedad martirizada

“Le han desorganizado la vida a todos”, dijo Capitanich luego de hacer un repaso por las medidas económicas tomadas en los últimos cuatro años por el Gobierno Nacional. Además, subrayó la importancia de “recuperar un horizonte previsible: que la gente sepa que podrá comer todos los días, que va a llegar a fin de mes, que podrán mandar a la escuela a sus hijos”.

“Tenemos que reconstruir una sociedad martirizada por las políticas de Mauricio Macri”, expresó el postulante a ocupar el Sillón de Obligado, Si bien reconoció que “no será fácil la gobernanza” predispuso su experiencia personal para un “compromiso por el bien común”. “Después de una larga trayectoria ocupando distintos lugares de responsabilidad en la actividad pública y privada, vengo con la misma humildad, con la misma austeridad y con más fuerzas”, aseguró a los habitantes de Basail.

Reforma Imprescindible

El candidato a gobernador insiste con la consigna de una victoria abultada en las urnas para lograr “el mayor consenso posible”, en vistas de la reforma constitucional que pretende impulsar para “una mejor calidad institucional y democrática”. En Basail, Capitanich se refirió puntualmente a los ejes que tienen que ver con fijar límites de mandatos para funcionarios públicos, jerarquizar las cláusulas para la ética y la transparencia en el ejercicio de gobierno, y asegurar una efectiva representatividad territorial y popular.

Respecto a este último punto les dijo: “queremos dividir el número de diputados de 32 a 25, y creemos que es absolutamente necesario que de esos 25, ocho representen a las microregiones, porque si no siempre los diputados van a ser de los lugares de mayor preponderancia”. Asimismo, planteó que es “absolutamente imprescindible” una reforma en el Poder Judicial, para que sus miembros sean elegidos por un tribunal examinador con un Consejo de la Magistratura “de representación popular más amplia y no tan corporativa”.

“Si nosotros tenemos que renovar la voluntad del pueblo ellos también, porque si no gozan de privilegios que el resto de los ciudadanos no tiene. La estabilidad en el cargo no los habilita a ejercer un mecanismo a partir del cual no marquen una tendencia clara en la jurisprudencia y en la interpretación doctrinaria del Estado de Derecho y de una sociedad plural y dinámica que cambia permanentemente”, señaló el candidato del Frente Chaqueño.

.

En tanto que sobre las cláusulas de ética y transparencia, consideró que “la calidad institucional y democrática tiene que hacerse con rendición de cuentas y bienes patrimoniales de todos los funcionarios”, para lo cual propone que el Juicio de Residencia, “que es ejemplo en la Argentina”, adquiera rango constitucional. “Es bueno que quien ejerce una función pública que se vaya por la puerta grande sin sospechas de ninguna naturaleza”, concluyó.