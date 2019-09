Pedrini: "Son desertores de la democracia e irresponsables con las instituciones", acusa a la bancada de Cambiemos

El legislador provincial Juan Manuel Pedrini acusa a la bancada de Cambiemos de ser “desertores de la democracia e irresponsables con las instituciones”, tras el fracaso de la sesión legislativa de esta semana. Los responsabiliza por la falta de tratamiento del reconocimiento para ex combatientes así como el caso Toledo; la suspensión del voto electrónico y el debate de candidatos.

Ante la caída de la sesión por falta de quórum de la Cámara de Diputados del Chaco, el diputado provincial Juan Manuel Pedrini consideró que “son los desertores de la democracia e irresponsables con las instituciones”. En el recinto legislativo no se pudo tratar anoche el proyecto de suspensión sobre voto electrónico, al igual que el rechazo a la fijación del salario por sentencia judicial al juez Rolando Toledo, beneficios para excombatientes y la suspensión de la obligatoriedad del debate entre candidatos, entre otras propuestas.

En este sentido, Pedrini aseguró que la oposición radical se retiró impidiendo el debate: “Otra vez no cumplieron su rol institucional. Se van de los gobiernos nacionales, de la Legislatura y del gobierno municipal de Miraflores; no les importa absolutamente nada”, sentenció. A lo que apuntó: “En 15 días abandonaron un municipio ahora abandonan la sesión en la Cámara de Diputados. Ni si quiera los ex combatientes les merecen respeto, ni el pueblo de Miraflores que los votó”.

“Maquinaria dilatoria”

Ex combatientes de Malvinas habían concurrido al recinto de sesiones por una reivindicación que estaban solicitando. Se tratan de modificaciones a Ley 2017 H de Reconocimiento a los ex combatientes para extender la remuneración de los adicionales al 100 por ciento y ampliar la cobertura de obra social InSSSeP a cónyuges de los soldados. No se pudo abordar esa iniciativa legislativa por ausencia de los diputados del bloque de Cambiemos.

Además se quejó porque para el tratamiento de los demás proyectos en danza, se debe recurrir a su tratamiento en el recinto.“La Comisión de Asuntos Constitucionales se convirtió en una auténtica maquinaria dilatoria en la Cámara de Diputados. La oposición no quiere tratar ninguno de los temas urgentes. Usa el eufemismo de pase a comisión para no tratar los temas importantes”, afirmó el legislador justicialista.

Caso Toledo, a comisión

Pedrini cuestionó a la oposición porque quedó sin debatir el caso Toledo. “Hechos de extrema gravedad institucional que van desde tratar de conculcar atribuciones de esta Cámara como es este fallo que asigna salarios a los jueces”. Así, sostuvo que “va en contra expresamente del artículo 154 de la Constitución Provincial, que establece que los salarios de los magistrados deben ser determinados por Ley”.

Voto electrónico

“Suspendieron las PASO porque eran caras, pero no quieren ni siquiera discutir el proyecto sobre la suspensión del voto electrónico. Nos va a costar 58 o 60 millones de pesos. En realidad, el día 13 de octubre va a tener ese costo. Pero después, siguen las elecciones desdobladas de los municipios, del 10 de noviembre y ahí, como están los municipios de Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña, vamos a pasar de 700 mesas a 1.277 mesas de votación”, explicó sobre el proyecto de suspensión de voto electrónico que acompaña y que pasó a comisión. Entonces “vamos a tener una erogación de 170 millones de pesos. Esos recursos se entregarán alegremente a una empresa de afuera, mientras discutimos la emergencia alimentaria. O en lugar de orientarlos a generar trabajo en las imprentas chaqueñas”, concluyó.

“En lugar de dar esa discusión mandamos todos los temas importantes a la dimensión desconocida de Asuntos Constitucionales, manejada por la oposición que no se reúne nunca”, aseveró el ex diputado nacional.

Suspensión del debate obligatorio entre candidatos

Otra iniciativa necesaria que pasó a comisión fue la suspensión del debate obligatorio entre candidatos. En relación a esto, Pedrini explicó que esta ley establece un prerrequisito para la obligatoriedad del debate entre candidatos a gobernador y diputados: llegar al 5 por ciento de los votos. “Suspendieron las PASO, entonces pregunto: ¿en base a qué parámetros vamos a hacer el debate? Evidentemente era para los candidatos competitivos que, al menos, alcanzaban el 5 por cientode los votos”.