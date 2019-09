El frente Chaco Somos Todos presenta candidatos, en Barranqueras

Con la presencia de los candidatos a gobernador y vicegobernador del frente Chaco Somos Todos, Carim Peche y Roy Nikisch; el candidato a intendente de Resistencia, Leandro Zdero; a senador nacional Víctor Zimmermann, se realizó el lanzamiento de Silvana Azula como candidata a intendente de Barranqueras y Juan Felipe Chaussivet encabezando la lista de concejales. Acompañaron la presentación la intendente de la localidad y candidata a diputada provincial Alicia Azula, legisladores nacionales y provinciales, intendentes, concejales, dirigentes y militantes.

Carim Peche: “El 13 de octubre empieza el Chaco de Somos Todos”

El candidato a gobernador del Chaco Carim Peche destacó el trabajo realizado por Alicia y Silvana Azula, “Este acompañamiento es el reconocimiento de una sociedad que las valora”. Y recordó “Así como ustedes recibieron un municipio de Barranqueras quebrado y salieron adelante, con Roy recibiremos una provincia arrasada por el desmanejo y la corrupción, en 2007 nuestro gobierno dejó las empresas SEChEEP y SAMEEP superavitarias, sin deuda, y un gobierno ordenado, hoy SEChEEP le debe a CAMMESA 6.500 millones de pesos y la deuda de la provincia supera los 40.000 millones de pesos”.

SEChEEP

“Vamos a controlar, revisar, congelar y bajar la tarifa de la luz en los dos primeros años de gestión, es perfectamente posible, y les digo como haremos, el pacto fiscal firmado por la provincia con la Nación establece que Chaco reciba 2.200 millones de pesios adicionales para otorgar subsidios y los utilizan para cualquier otra cosa, derogaremos el cargo fijo que creo Capitanich en 2.009 para que SEChEEP haga obras que nunca se hicieron, la casa de gobierno empezará a pagar la luz que no paga desde hace 12 años, lo mismo la residencia del gobernador, sumado a un manejo austero y transparente delos recursos alcanza y sobra para bajar el precio de la luz”, expuso Peche.

Programa Integral

“Con el Programa Integral “Vamos a vivir mejor” haremos 10 mil viviendas que hace años no se hacen, y 25 mil mejoras habitacionales y terminaremos las 3500 viviendas que se llevó la corrupción de este gobierno, este programa incluye alimentos, también para diabéticos y celíacos, y medicamentos a través de una tarjeta de 5 mil de pesos”

Basta de desmonte

“En estos 12 años se deforestaron más de 450 mil hectáreas de bosque nativo, el 10 de diciembre se terminó la deforestación en el Chaco y comienza la forestación sembrando un millón de árboles”, expresó.

El Chaco de diálogo y el respeto

“Chaco tiene un enorme potencial joven que fue desaprovechado durante años, vamos a potenciar esos talentos destinando una parte del presupuesto provincial para crear empleo joven en el nuevo concepto de emprendimiento, conocimiento científico, nuevas tecnologías”, apuntó el postulante a gobernar la provincia del Chaco.

“Se terminan los premios para los que andan por izquierda y no respetan la ley mientras que el que se rompe el lomo desde las 6 de la mañana la pasa mal y no puede circular libremente, vamos a garantizar el derecho a ir trabajar, a estudiar y a circular porque es un derecho constitucional”, aseguró Peche.

“El 13 de octubre se termina el Chaco de la corrupción y el caos, se termina el Chaco de la patota y los patoteros, empieza el Chaco del diálogo y el respeto, termina el Chaco del amiguismo y empieza el de la justicia, termina el Chaco de la desesperanza y llega el Chaco de la esperanza y la ilusión, llega el Chaco de Somos Todos”, sugirió el candidato del Frente Chaco Somos Todos.

Roy Nikisch: “No necesitamos gobernantes relatores de problemas sino ejecutores de soluciones”





Candidato a vicegobernador del frente Chaco Somos Todos, Roy Nikisch

Así también, el candidato a vicegobernador del Chaco, Roy Nikisch, dijo “El desafío nos involucra a todos más allá de las diferencias partidarias, la realidad de la provincia no es una discusión de partidos sino de realidades, estamos encontrando en cada localidad jóvenes comprometidos, con ganas de ganar para llegar a ese lugar donde se definen los cambios, la gente está tomando cada vez más conciencia que si no se participa las cosas van a seguir mal en la provincia”.

“Con Carim hemos definido los ejes de campaña, particularmente la situación social que es la que más duele, volverán las viviendas sociales, los mejoramientos habitacionales, los útiles escolares en las escuelas y los medicamentos en los hospitales, no necesitamos gobernantes relatores de problemas sino ejecutores de soluciones, terminando con el despilfarro económico que hay e impide dar respuestas a la gente”, consideró Nikisch con cierta vehemencia.

Silvana Azula: “Es importante establecer prioridades”





El candidato a intendenta de Barranqueras por el frente Chaco Somos Todos, Silvana Azula

Por su parte, la candidata a intendenta de Barranqueras, Silvana Azula, agradeció el afecto y masivo acompañamiento. “Esto es una muestra que en Barranqueras seguiremos siendo gobierno por mucho tiempo más, los recursos son importantes, pero también establecer prioridades, en esta ciudad tenemos bases sólidas que mejoran la calidad de vida de los vecinos, tendremos muchos desafíos, mucha gente que hoy vive de un plan social pide trabajo, lo mismo con tantos niños y jóvenes que abandonan la escuela, la necesidad de una vivienda, de poseer el dominio de la tierra, el dragado del riacho Barranqueras que hoy tiene un nivel de 1,60 metros y no entran las barcazas, por eso necesitamos un gobierno de gente honesta responsable como Carim Peche y Roy Nikisch que nos permita resolver todos estos problemas”

Alicia Azula: “Con Carim y Roy Barranqueras recuperará el protagonismo que merece”





La intendenta de Barranqueras, Alicia Azula

Además, la actual intendenta Alicia Azula se mostró emocionada, pidió el acompañamiento a Silvana Azula “Está convencida, quiere esta ciudad, se puso la camiseta siempre de Barranqueras y tiene la capacidad para llevar adelante este desafío, es honesta, trabajadora”. A los que seguidamente acotó: “Me voy contenta porque gracias al equipo que me acompañó tuvimos visión de futuro, apuntamos a las políticas sociales, nos ocupamos de los jóvenes, de las mujeres, de los adultos mayores, durante 17 años no hice otra cosas que levantarme pensando en que hacer para que Barranqueras este mejor, no tengo ninguna denuncia como otros y tenemos nuestra planta de residuos, recibimos un municipio con 8 meses de atraso en los salarios, totalmente quebrado, y este año pudimos dar casi un 40% de aumentó al empleado municipal, falta mucho, por eso mi rol desde la Cámara de Diputados será levantar la voz para conseguir lo que nos falta, estoy segura que con Carim y Roy en el gobierno esta ciudad va a recuperar el protagonismo que se merece”, reafirmó Azula.