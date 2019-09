Gustavo Martínez pretende descentralizar los servicios

Gustavo Martínez, tras anunciar su candidatura a intendente de Resistencia encabezando la lista del CER para Todos, mencionó algunas de sus propuestas y en este sentido habló de la necesidad de mantener activo el Equipo Hábitat, descentralizar los servicios públicos por comunas, y una nueva organización, que incluye reubicación de áreas, en el edificio municipal de la ciudad.

El dirigente habló de la idea de la descentralización de las comunas de la ciudad y se mostró convencido de que los servicios públicos se deben descentralizar. “Necesitamos ser prácticos para atender a los vecinos”, afirmó y lamentó que hoy aún existan “barrios de primera y de segunda”, en cuanto al servicio que se presta en materia de limpieza, recolección de residuos y demás acciones que atañen al Municipio.

Resaltó el trabajo que viene desarrollando Equipo Hábitat en este sentido hace tres años y medio, y marcó: “A todos les consta que si no fuera por este programa muchos barrios estarían abandonados esperando la respuesta del 0800 que nunca responde”.

Afirmó que se debe ser realista y, “sin ánimos de criticar”, dijo que se debe “tomar conciencia y descentralizar los servicios públicos para mejorar”. Lo que fundamentó: “Porque necesitamos que las acciones lleguen a todos los vecinos, no importa en qué extremo vivan, porque se merecen la misma calidad de servicio, y lo que falta es practicidad”.

Presupuesto participativo por comuna

Habló además de la necesidad de un presupuesto participativo por comuna, sobre lo que señaló: “La idea es poder darle un reconocimiento a aquellos vecinos que más tributan en tasas de servicios inmobiliarios, que es lo que hace a los impuestos de cada ciudad”. Lo que explicó que permitirá que “a través de este presupuesto participativo, los vecinos y las comisiones vecinales puedan darle destino a esos fondos”.

Servicios públicos: “Las cuestiones más importantes no están resueltas en la ciudad”

Se refirió de “los graves problemas que se atraviesan hoy en materia de transporte público “, y remarcó que “no existe una visión integrada de Área Metropolitana, que es fundamental para esto”. Temas que aclaró “no están resueltos, tanto como la concesión de la empresa recolectora de residuos, lo que tenemos que resolver”.

Y subrayó que, en definitiva, “las cuestiones de fondo más importantes todavía no están resueltas en la ciudad”.

Celebró el crecimiento “muy bueno en inversión en infraestructura gruesa” que se dio durante la gestión municipal actual, como lo es el pavimento, se comprometió a continuar con esto, “pero a partir de la planificación”. Sobre lo que explicó: “Porque en muchos casos se construye pavimento donde no tienen posibilidades de desarrollar la plusvalía del suelo, por ejemplo en un costado de laguna donde no se puede edificar porque se hunde, o porque no hay un sistema cloacal, por lo que hay que tener una visión integral de la ciudad y planificar para que el pavimento verdaderamente sea un factor de desarrollo y no únicamente de mejora de tránsito vial”.

Y entre sus iniciativas, citó la necesidad de practicidad en los servicios: “Hoy la ciudad necesita el desarrollo de los servicios efectivos y prácticos” y “demostramos con Equipo Hábitat que se puede resolver en forma práctica y ordenada”.

Refuncionalización del edificio municipal entre las propuestas

Martínez anticipó que tiene una propuesta sobre el edificio municipal, en cuanto a la descentralización de tres sectores que son “el central administrativo, legislativo y del cuerpo de Gobierno; el área de Servicios que queremos trasladar de avenida Ávalos y 25 de Mayo porque quedó en una ubicación muy céntrica; y el Área de Obras que tiene distintos predios para poder reubicar”.

Para destinar al edificio de avenida Italia 150 a un centro de atención rápida que permita que los vecinos puedan concurrir a ser atendidos en trámites personalizados.

Adelantó que esto se está conversando con el Sindicato de Trabajadores Municipales “que tiene una buena propuesta” y que “la idea es conformar una sola idea tanto para los trabajadores de las áreas de servicios, que son en su mayoría trabajadores que tienen un rol central para la gestión del municipal, y también para las áreas de Gobierno y Legislativa en el edificio Central”.