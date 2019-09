Federación SITECh denuncia "operativo retirada" de Mosqueda

Federación SITECh, denuncia “el operativo retirada de la ministra Mosqueda que continua con el denominado ‘festival de papelitos’, aprobando pos títulos a través de una diplomatura a dirigentes gremiales afines con ese Ministerio”.



“Se trata de un mecanismo perverso de devolver favores o castigar de acuerdo a situaciones partidarias mezcladas con internas del partido oficialista. Concretamente en esta oportunidad le tocó ser beneficiado al gremio AMET y en cartera al FIUD, ya que autoriza el negocio de una segunda cohorte de Diplomatura en las localidades de Resistencia, Santa Sylvina, Colonia Elisa, Colonia Benítez, hermoso Campo, Presidencia Roque Sáenz Peña, Charata, Villa Rio Bermejito, El Palmar, Presidencia de la Plaza, General José de San Martin, Machagai, Makalle, Gancedo y Miraflores a través de la Resolución 4057/19 y similar para el gremio FIUD”, expresa en documento.



Considera Federación SITECh que “es inentendible la conducta de la ministra sobre aprobar diplomaturas, la gran mayoría truchas, después de que este sindicato las viene denunciando desde varios años atrás a esta parte y habiendo enviado cartas documentos e intimaciones por esta situación (de las cuales se han negado sistemáticamente a brindar respuesta), como así también al Departamento de Título y Equivalencias, o los antecedente de docentes que van a la justicia por estafa sobre diplomaturas, y aun así se continúe con esta política de destruir la carrera docente, transformándola en una cuestión comercial y partidaria el orden de mérito, es decir, sujeta al poder económico de cada docente”.



“No tenemos dudas de que la diplomatura aprobada en su segunda cohorte por la ministra Mosqueda, no cumple con el más mínimo requisito establecido por las normas nacionales y provinciales que rigen para estos casos, ya que se trata de una carrera superior al título base, cuestión esta que no está especificada en los considerandos de la Resolución 4.057/19, ya que con hecho de mencionar en sus considerandos ‘que evaluando el impacto altamente efectivo que posee el postítulo y observando la demanda de quien no ha podido ingresar…’, no constituye motivo alguno para su continuidad, por lo que ´puede traer aparejado como hemos dicho más de una vez una estafa para aquellos docentes que quieran realizarlo, ya que los organismo de contralor no podrán justificar su aprobación, por lo que aconsejamos que los docentes no se dejen engañar en su buena fe, considerando que estas carreras lo único que justificaran es la toma de mate en sociedad como se ha comprobado, pero de ninguna manera constituye una carrera superior y como tal un perfeccionamiento”, plantea el sindicato que encabeza Eduardo Mijno.



Por otra parte, señala que “la decisión de continuar aprobando dictado de diplomaturas por parte de la ministra sufre una contradicción insalvable, en cuanto que el Consejo de Educación, organismo que tiene mayoría de vocales designados por el Ministerio de Educación, ha fijado una postura contraria a la decisión tomada por ese Ministerio y en coincidencia con los vocales de Federación SITECh, ha expresado que los postítulos son una tareas exclusiva y función de los Institutos del Nivel Superior de la Provincia, que las deberían realizar en forma gratuita, poniendo en situación de igualdad a toda la docencia y no privilegiando a los que tienen mayor poder adquisitivos, asegurando la seriedad y el cumplimiento de las normas que rigen en la materia”.



Así también considera que “este gobierno en retirada nunca le intereso la educación pública y como regalo tipo ‘caballos de troya’ dejará para el próximo gobierno en el sistema educativo un conflicto legal entre los docentes que tendrá que ser solucionado a través de una Ley, como es la Propuesta que hace el Consejo de Educación”.

“Nos preguntamos si este será el último o el principio de los regalos de una ministra en retirada, pero si nos queda claro que está en manos del próximo gobierno la resolución sobre la creación indiscriminada de escuelas privadas que no son otra cosa que negocios; la creación de escuelas de gestión social sin reglamentación y que estuvo sujeta al manejo arbitrario de los distintos Ministros de Educación, o bien la designación indiscriminada de amigos y punteros del gobierno en proyectos especiales que no tienen nada que ver con la educación, todo ello contrario a las políticas de fortalecimiento de la Escuela Pública”, asevera Federación SITECh.