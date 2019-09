Peche con su propuesta recorre El Impenetrable

El dos veces intendente de Sáenz Peña y candidato a gobernador del Chaco, Carim Peche, recorrió la zona de El Impenetrable visitando varias localidades, entre ellas Comandancia Frías donde se reunió con pobladores y productores minifundistas.

Al referirse a la visita, Peche remarcó la urgente necesidad de atender a las comunidades de esa zona de la provincia. “El acceso a la salud, el acompañamiento a las economías familiares, la pavimentación de la ruta 9 de El Impenetrable y las pistas de aterrizaje en Fuerte Esperanza y Sauzalito son temas que requieren de respuestas urgentes para los pobladores de esta zona de la provincia”, señaló el candidato a gobernador del frente Todos Somos Chaco.





Peche conversa con pobladores de Comandancia Frías

Ruta de El Impenetrable

Respecto a las obras de infraestructura recordó que en diciembre de 2.017 se aprobó en la Cámara de Diputados un crédito para pavimentar la ruta 9 conocida como de El Impenetrable. “Han pasado casi dos años y no han hecho absolutamente nada, cada vez que llueve los pobladores de la zona quedan aislados, no pueden transitar las ambulancias y los camiones con combustible no llegan con lo cual no se abastecen los grupos electrógenos de los cuales dependen varias localidades para brindar el servicio de energía eléctrica”, expuso Peche.

Pistas de aterrizaje

“Lo mismo con las pistas de aterrizaje previstas para Fuerte Esperanza y Sauzalito que son importantísimas para traslados sanitarios de emergencia, lamentablemente persiste el olvido y la postergación a los habitantes de esta zona de nuestra provincia, familias muy humildes que dependen de la mano del Estado para mejorar su calidad de vida”, planteó el postulante a ocupar el Sillón de Obligado.





Peche lleva su propuesta a El Impenetrable

Vamos a vivir mejor

En relación a esta situación Peche adelantó que “junto a Roy Nikisch vamos a mostrar que hay otra forma de gobernar, con honestidad, austeridad, orden y transparencia de manera que el dinero de los chaqueños sea direccionado a dar respuestas a temas urgentes como estos, Chaco no tiene problema de recursos, el dinero sobra y alcanza, el tema pasa por la pésima administración, a partir del 10 de diciembre comienza un nuevo Chaco, vamos a vivir mejor”, propuso.