Capitanich en Puerto Eva Perón y Puerto Bermejo: "Es necesario incorporar valor agregado a las exportaciones"

Jorge Capitanich y Analía Rach Quiroga recorrieron este miércoles por la mañana zonas rurales y urbanas de Puerto Eva Perón y Puerto Bermejo, dos localidades a la vera del río Bermejo con gran concentración de productores y emprendedores turísticos, así como General Vedia con emprendimientos industriales de carne porcina. En cada lugar, además de remarcar la necesidad de generar valor agregado como oportunidad para potenciar la exportación de alimentos, convocó a obtener "un triunfo contundente el 13 de octubre", primera parada necesaria para después del 10 de diciembre potenciar una política estatal productiva.

"Esto es parte del sueño que iniciamos allá por el 2.007, y hoy recogemos los frutos de una gestión que transformó la provincia del Chaco", expresó. Y aseguró: "Por eso la victoria del 13 de octubre será la victoria de un pueblo con memoria y compromiso para seguir haciendo".

"No hay límites para el triunfo, hay que ganar con todo y nosotros nos sentimos muy fuertes y protegidos", consideró el dos veces gobernador del Chaco, comparándose con el resto de los candidatos: "que no conocen la belleza de nuestra tierra y no saben cómo piensa ni cómo siente la gente".

El candidato a gobernador destacó además la relevancia de las elecciones nacionales del 27 de octubre "para garantizar fortaleza política porque el 10 de diciembre empieza un gobierno que tiene que tener a nivel nacional, provincial y municipal un solo signo que trabaje codo a codo para resolver los problemas de la comunidad".

Demandas del sector

En Puerto Eva Perón se reunió con referentes de cadenas hoteleras con quienes se comprometió a "apoyar desde el Estado con todos los incentivos necesarios para que el sector funcione con valor agregado en la generación de empleo".

En tanto que en Puerto Bermejo escuchó las demandas de pescadores que, al igual que en Isla del Cerrito, requieren financiamiento en insumos, cámara frigorífica y un sistema simplificado de exportación al Paraguay para mejorar su rentabilidad. El intendente de Resistencia les dijo que para eso “necesitan organizarse en consorcios de pescadores"y que después del 10 de diciembre su gestión trabajará en un nuevo registro de pescadores, que ya superan los 1.200 que actualmente se conocen”.