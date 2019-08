“La pérdida de árboles trae graves consecuencias para la generación que viene", alerta Zdero

Leandro Zdero, diputado provincial y candidato a Intendente por Resistencia, manifestó su inquietud a través del proyecto de Resolución 3.445 ante los datos alarmantes que ubican al Chaco entre las provincias con mayores hectáreas de desmontes en la Argentina.

Desde Greenpeace, advirtieron a comienzos de este año que en el Norte de nuestro país cuatro provincias concentran el 80 por ciento de las deforestaciones: Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta. El resultado del relevamiento ubica a Santiago del Estero en el primer lugar con un desmonte de 1.026.677 hectáreas; en segundo lugar: Salta con 796.682; tercero, Chaco con 404.896; y Formosa, en el cuarto puesto con 365.522.

Sobre esta situación, Zdero expresó: “me preocupa que en estos últimos años se llevaron puesto el oxígeno de nuestros hijos. Han deforestado irresponsablemente nuestros montes, y esa madera no queda en nuestros carpinteros ni madereros, son ellos lo que se están fundiendo y se van. La pérdida de árboles trae graves consecuencias para la generación que viene, a las especies vegetales, animales y al equilibrio climático del planeta en general”.



“Lo venimos denunciando y advirtiendo hace años”

“Desde hace muchos años se vienen talando los montes chaqueños. Tiene impactos irreversibles como la pérdida de la biodiversidad, principalmente se pierde el hábitat y con ello los animales y la fauna que vive allí, que la mayoría está en peligro de extinción. No lo digo sólo yo, lo dicen las imágenes satelitales…lo dice la realidad. Hay responsables. Si sos joven pensalo y averigua, no leas solo esto. Lo venimos denunciando hace mucho tiempo y debemos asumir el compromiso de cuidar nuestro planeta... comencemos ahora no hay más tiempo. Este es el Chaco que Duele”, finalizó Zdero.