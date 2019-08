Zdero acera del voto con boleta electrónica: "Hay intención de perpetuarse en el poder"

Leandro Zdero, candidato a Intendente por Resistencia, critica la falta de licitación y contratación de las máquinas para que haya en la ciudad el ciento por ciento de las mesas con voto de boleta electrónica.



Al respecto, Zdero expresó: “no me sorprende, porque hay mucha gula de poder y tienen todas las intenciones a cualquier costo de perpetuarse en los cargos. Lo que sí me preocupa,es el retroceso institucional a los que no han llevado quienes hoy gobiernan la provincia”.



“No dan garantía jurídica ni institucional”

El candidato a gobernar el municipio de la capital chaqueña afirmó que “este año electoral dio muestras de una seguidilla de acontecimientos raros en el espectro político" “Primero intentaron una pseudo Ley de lemas (listas colectoras) en la Legislatura provincial que la pudimos frenar. Después, cambiaron la fecha electoral que nos pareció poco serio y no le da garantía jurídica ni institucional al sistema eleccionario”, planteó.

“¿Quieren eliminar el voto de boleta electrónica?”

Además, Zdero objetó la falta de ejecución por parte Ejecutivo provincial de licitar y contratar las máquinas. “La manda del tribunal electoral plantea el ciento por ciento de voto electrónico en los municipios con elecciones desdobladas. ¿Hay algo detrás de esto que no quieren elección con el voto de boleta electrónica?”, se preguntó el candidato al Ejecutivo municipal de Resistencia. Seguidamente, afirmó: "Voy a estar atento, porque nuevamente la provincia del Chaco estaría frente a un bochorno institucional y a la vergüenza a la que nos exponen permanentemente quienes dicen defender la democracia pero en sus prácticas buscan cualquier artilugio para no respetar las normativas” concluyó Zdero.