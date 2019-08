El frente Chaco Somos Todos delinea su campaña electoral

Con la presencia de dirigentes y militantes del área Metropolitana, el Frente Chaco Somos Todos hizo un un diagnóstico de la situación provincial y abordó los temas que forman parte de la agenda de campaña. Encabezaron la convocatoria los candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia, Carim Peche y Roy Nikisch, el candidato a intendente de Resistencia Leandro Zdero, candidatos a cargos legislativos nacionales y provinciales, la intendente de Barranqueras Alicia Azula, legisladores provinciales y nacionales, concejales.

Zdero: “Estoy convencido de que el sueño es posible”

Agradeció a todos los que se han sumado a este proyecto. “Hay un sueño, un sueño posible de miles de resistencianos, la tolerancia, el órden hacia adentro y hacia fuera del municipio, el respeto, la posibilidad de vivir mejor, de planificar, sea el norte que guíe nuestras acciones”, expresó el postulante a gobernar la comuna de la capital chaqueña", expresó el candidato a intendente de Resistencia.

“Hay una realidad que nos golpea todos los días, los piquetes y la intolerancia se han convertido en parte de nuestra vida, lo que paso hoy es muy triste, es parte de la ciudad y provincia que no queremos, con Carim y Roy estamos convencidos que se puede cambiar, una ciudad y una provincia en la que se premie el esfuerzo, el derecho a la circulación, en donde la salud cure, la seguridad nos cuide y la educación nos eduque”, apuntó Zdero.

“Resistencia necesita convivencia, paz, orden, planificación, proyectos sustentables para un crecimiento ordenado, una ciudad que nos incluya a todos, que convoque a emprendedores, un municipio eficiente moderno y descentralizado, no queremos ver más a nuestros niños y jóvenes caer en el flagelo de la droga, por eso vamos a continuar las cosas que se hicieron bien, corregir las que se hicieron mal y hacer las que no se hicieron”, aseveró con firmeza.





Zdero habló a la dirigencia de Chaco Somos Todos del área Metropolitano

“Sabemos que la gente nos va a elegir, porque a diferencia de los capangas de billetera gruesa, nosotros generamos confianza, cariño y confianza, nosotros no vamos a medir las obras por metros lineales sino por el servicio y beneficio que brinden a la gente para vivir mejor, el pavimento electorales será reemplazado por pavimento que sirva, la alegría del minuto se ve empañada por el suplicio del día después cuando llueve”, sostuvo Zdero.

Nikisch: “El 13 de octubre nos jugamos una gran patriada”





Roy Nikisch asegura que la gente quiere el cambio

A su turno, Nikisch expresó: “Hay nueva esperanza, expectativa, la gente quiere cambiar, lo que paso hoy es consecuencia del enfrentamiento entre vecinos del área metropolitana, se vio claramente hacia donde vamos”.

“En 2.012 Capitanich firmo protocolos de intervención para actuar ante manifestaciones, no hizo absolutamente nada, en 2.015 el gobernador Peppo manda a la Legislatura para que ese protocolo se convierta en Ley y así fue, tampoco hicieron nada, estamos hablando de la tranquilidad en la vida de cualquier de nosotros, esa responsabilidad tienen y la eluden, un carnaval piquetero rentado, que impide trabajar y genera miedo”, sentenció el candidato a ser el número dos de la provincia.

“Hace 12 años que el gobierno no da respaldo a la institución policial, no hay acompañamiento a la familia policial porque la política ha metido la cola y ese es el peor error”, acusó.

“No hay que tener miedo a la palabra orden, significa poner límites, en 36 años de democracia no se ha resuelto que la plata para los comedores lleguen término como lo hacíamos en nuestro gobierno, y se llenan la boca hablando de la gente humilde, del hambre y la pobreza”, cuestionó.

Peche: “Nosotros no tenemos denuncias ni estamos procesados”

Luego, Peche remarca la nitidez en sus propuestas. “No somos iguales, que somos diferentes, a eso me refiero, se puede gobernar con honestidad transparencia orden seguridad austeridad”, expresó.

“Austeridad y honestidad”

“Cuando fui intendente de Sáenz Peña tomamos un municipio quebrado, donamos el 36 por ciento de los sueldos, los celulares los pagábamos de nuestro bolsillo, el auto del municipio fue destinado a seguridad y tránsito, no se cobraban viáticos, en 2002 nos eligieron el mejor municipio del país por su administración, y todos los años hacíamos declaraciones de nuestros bienes, todo esto vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno de la provincia queremos el poder para transformar la vida de la gente, ellos quieren el poder para seguir haciendo lo que hicieron en estos 12 años, para seguir mintiendo”, afirmó el candidato a gobernar la provincia del Chaco. A lo que seguidamente dejó los interrogantes: ¿Otra vez Capitanich va a prometer el acueducto que no hizo, el gasoducto que no hizo, la autovía que no hizo? ¿Va a hacer otra fiesta del agua como en 2.009 en Charata o una conexión trucha del acueducto como en 2.015? ¡se robaron 2.000 viviendas y la leche de los chicos, se puede esperar cualquier cosa de esta gente!”, exclamó Peche.

Viviendas

“Haremos un plan de viviendas sociales, el primer año 10 mil viviendas, y el Instituto de Vivienda volverá a cumplir el rol que le corresponde, hay personas que hace años están inscriptas para una vivienda y no les dan, implementaremos 20 mil acciones a través del programa Mejor Vivir para mejorar la calidad de vida de la gente”, prometió el postulante a encabezar el Ejecutivo chaqueño.

“Bajar y congelar la tarifa de luz”

“Roy Nikisch dejó SAMEEP y SECHEEP con superávit, hoy la deuda de SECHEEP es de 6.500 millones de pesos cuando la gente paga todos los meses la luz. ¿Qué hicieron con nuestro dinero?”, se preguntó. A lo que afirmó: “Nosotros vamos a controlar, revisar, bajar y congelar la tarifa de luz en los dos primeros años de gobierno”.

Forestar

"Capitanich y Peppo fueron los gobiernos que más deforestaron el Chaco, todos saben lo que eso provoca, pondremos en marcha un plan integral de forestación llegando a 1 millón de árboles por año, con participación de todos los municipios”, dijo Peche

Emprendedores

“El Estado acompañará a los emprendedores y si les va mal podrán volver a empezar porque ahí estaremos acompañando de nuevo, necesitamos generar puestos genuinos de trabajo”, reafirmó Peche.

Salarios

“Recuperaremos el salario caído de los docentes, con una inflación del 50 por ciento les dieron 7 por ciento un año y 10 por ciento el otro, queremos a los maestros en las aulas enseñando y a los niños aprendiendo, no puede haber jugadores de fútbol cobrando como docentes; salud y policías tendrán salarios dignos que acompañen la inflación, y respecto de las escuelas de gestión social quero decir que fueron creadas con un buen fin, pero algunas se utilizan con fines políticos partidarios, vamos a revisar una por una”, proclamó el candidato a gobernador del frente Chaco Somos Todos.