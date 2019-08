Cuesta acompaña la Caminata de la Integración, Inserción e Inclusión

Con la premisa de integrar en la diversidad, la Fundación Mujeres Chaqueñas Solidarias (MuChaS), encabezada por su presidenta, Elida Cuesta, participó de la XVIII Caminata de la Integración, Inserción e Inclusión que se realizó en la avenida Sarmiento de Resistencia, organizada por la Asociación Argentina de Padres Autistas (APADEA) para alumnos con discapacidad pertenecientes a diferentes instituciones educativas. Esta actividad fue declarada de interés legislativo y provincial contó con la participación de Delia González, Viviana Glibota, Karina Campestrini y Marilyn Cristófani.

Con cientos de niños, jóvenes y adultos de diferentes instituciones, la caminata tuvo un recorrido de más de 37 cuadras al ritmo del canto y baile con el acompañamiento además del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (IPRODICh).En este sentido, Cuesta destacó el trabajo que realiza APADEA, sobre todo su fundadora Delia González, quien resaltó que esta actividad se declaró de interés legislativo por unanimidad. “La Caminata de la Integración, Inserción e Inclusión en su décimo octava edición, es un evento que conciencia a la sociedad sobre la inclusión y el valor de las personas con discapacidad por lo que nos parece importante acompañarlos, sobre todo a Delia que viene trabajando hace mucho tiempo esta temática”, resaltó la titular del Poder Legislativo chaqueño.

Valoró además que Delia González festejó su cumpleaños junto a cientos de niños y jóvenes por quienes trabaja todos los días para hacer una ciudad y una provincia más inclusiva. “Hay muchísimos edificios públicos y privados, muchísimos clubes que no tienen baños adaptados, que no tienen rampas, no podemos seguir haciendo y refaccionando plazas que no sean inclusivas, donde haya juegos para personas con discapacidad, donde haya rampas, donde haya baños, eso lo tenemos que hacer juntos, el Estado y la sociedad civil”, manifestó Cuesta.

Para González, es muy importante contar con la presencia de MuChaS, IPRODICh, con los institutos del medio que trabajan con la discapacidad, con todo el apoyo de la comunidad, con el apoyo del gobierno provincial y del Poder Legislativo declarándolo de interés esta jornada. “Sabemos que no es fácil caminar 38 cuadras con personas con algún tipo de discapacidad, ya sea visual, motora, intelectual, pero lo mismo lo seguimos haciendo con la misma alegría. Ojalá que se vayan sumando en el camino los que ven las notas, porque hasta que llegamos tardamos un poquito y sería interesante porque hemos preparado muchos premios sorpresa, va a haber una alegría y un cierre con baile de zumba, para nosotros es una gran felicidad que nos acompañe la prensa, la comunidad, las familias, es muy emotivo”, concluyó la presidenta de APADEA.