Capitanich en el cierre de campaña: "Es juntos, entre todos y con todos"

El precandidato a senador por la lista 501 “R” “17 de Octubre” del Frente de Todos, Jorge Capitanich, sostiene que la esperanza está en el 11 de agosto para “construir una patria de hermanos”, en el cierre de campaña en Barranqueras. Asegura que su proyecto “es con todos, todos juntos”.

Jorge Capitanich cerró en Barranqueras su campaña proselitista con mirada puesta en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este próximo 11 de agosto. El playón del club Don Orione fue escenario del mensaje del precandidato a senador de la lista 501 R “17 de Octubre” del Frente de Todos.





“Muchas gracias por sentir con nosotros que el corazón late con más fuerza, que el corazón está vivo, que el corazón sigue enamorando”, aseguró el jefe comunal de Resistencia ante los presentes, previo al inicio a la veda electoral. Así destacó: “El 11, los chaqueños y las chaqueñas tenemos una cita con la historia. Esa cita significa votar a nuestra lista que es la que apoya a Alberto y a Cristina para garantizar la ejecución de obras que son absolutamente necesarias e indispensables para la provincia del Chaco”. “Las obras que nos faltan se resuelven con el voto de todos”, aseveró Capitanich.





“Una sola palabra: amor”

En su extenso discurso, Capitanich agradeció a todos los que hicieron posible la campaña del dos veces ex gobernador. “porque es juntos, entre todos y es con todos”. “Muchas gracias a todos, a los intendentes que pudieron resistir aprietes y amenazas. Pero un capítulo muy especial a la militancia, que trabaja por un proyecto, que trabaja con sacrificio y no se deja presionar ni extorsionar. No hemos visto en la oposición esta capacidad de movilización sin aparato político. Acá se mueven solos, por las ideas, por la convicción, por la esperanza, por la alegría”, arengó ante el público.

“Sepultar definitivamente los desencuentros”

El precandidato a senador consideró que a partir del 10 de diciembre “tenemos que sepultar definitivamente los desencuentros”. “Es necesario terminar con las confrontaciones del pasado. La Argentina es una Patria que merece la integración social de nuestros pueblos. Necesitamos reconstruir desde el Justicialismo, recrear las banderas de independencia económica, la soberanía política y la justicia social. La Argentina necesita que nos miremos a los ojos y que digamos no a la confrontación. Basta con la confrontación entre porteños y provincianos. Necesitamos todos juntos construir la Patria grande latinoamericana”, pidió.

En este sentido, solicitó cimentar un pacto federal, ya que “no podemos seguir con la grieta indefinida. Es con todos, es juntos, vamos todos”. “Dios nos va a brindar una nueva oportunidad, no la desperdiciemos. Argentina no puede ni debe tener hambre. La injusticia es intolerable, no podemos permanecer impávidos cuando hay exclusión, indigencia y pobreza. El desafío es de todos los días”, apuntó Capitanich.





"Pedios a Alberto y Cristina"

En otro tramo de sus expresiones, Capitanich abordó los que calificó como puntos esenciales para trabajar: “Qué debemos exigir al gobierno de Alberto y Cristina, nuestras propuestas clave y a quiénes vamos a representar en el Congreso garantizando el ejercicio y liderazgo de un proyecto nacional, popular y democrático”, detalló.

En este sentido, enumeró las obras que le solicitarán a Alberto Fernández y a Cristina Fernández, después del 10 de diciembre: "Vamos a pedirle el segundo puente, la autovía de Makallé a Sáenz Peña, las obras de defensa del barrio San Pedro Pescador, el canal 16, un plan de prevención de inundaciones para el área metropolitana, las redes domiciliarias de gas natural, las redes domiciliarias de fibra óptica, le vamos a pedir las rutas de El Impenetrable. Le vamos a pedir el compromiso de estas obras que serán claves”, especificó el ex jefe de gabinete de ministros de la Nación.

“Es con todos”

En el tramo final, pidió: “Tenemos que volver a la Argentina de Perón y Evita, de Néstor y Cristina. La Argentina de la felicidad, de la grandeza”. “Reconstruiremos la Argentina con empleo e ingresos. Por eso, a nuestros hermanos y hermanas chaqueñas, quiero decirles que vamos a constituir la unión nacional, para terminar largos periodos de desencuentros, para extinguir la grieta para siempre, para unir el campo con la ciudad, a los empresarios con los trabajadores, a los porteños con los provincianos”, remarcó.