Peppo en el cierre de campaña: "Las diferencias son profundas", afirma

Con una caravana por las principales calles de Presidencia Roque Sáenz Peña, la lista 501 “O” Celeste y Blanca cerró su campaña electoral. Encabezaron la recorrida, acompañados de militantes en motos y autos, el gobernador Domingo Peppo y los diputados provinciales Ricardo Sánchez y Liliana Spoljaric.





Peppo con su mensaje a la militancia, en Presidencia Roque Sáenz Peña

Luego dejó su mensaje para los vecinos de la ciudad termal así como para el resto de los chaqueños: “Quiero dar las gracias a los partidos del Frente de Todos; todos los que nos acompañaron y un homenaje a los militantes y a la gente de Roque Sáenz Peña que se ha puesto con madurez política entendiendo que es lo importante para el país, para la patria y para el Chaco. Saber que éste presente que tenemos es el que tenemos que cambiar para adelante; agradecer a los dirigentes y militantes porque que están organizándose porque sabemos que vamos a dar un acto electoral ejempla; a los fiscales porque aún queda mucho trabajo porque mañana comienza la veda pero vamos a seguir militando casa por casa para llevar el voto de la 501 que vamos llevarle a cada uno de los chaqueños”, expuso con marcado ánimo.





Liliana Spoljaric y Ricardo Sánchez junto a Domingo Peppo, en caravana

Poco después, Peppo subrayó las diferencias que tienen con la lista adversaria. “Quiero decirles que por las cosas que se dieron, hemos dado dos proyectos en un mismo espacio porque las diferencias son importantes y son profundas, uno que tiene las banderas de defender al Chaco por encima de todo y los otros, que piensan en ellos, más en el fundamentalismo, más en buscar otro protagonismo; nosotros no buscamos el protagonismo, buscamos el bien de cada uno de nuestro pueblo, de nuestro Chaco”. Así también pidió el acompañamiento. “Por eso necesitamos diputados y senadores que verdaderamente puedan comprometerse y trabajar no solo con Domingo Peppo, sino por cada uno de los chaqueños, por las entidades, por las organizaciones, por la gente que quiere estar mejor. Sabemos que hemos superado dificultades muy grandes, todos y cada uno lo sufren, la familia, en la casa, las necesidades que tuvieron y que tienen. Con ese trabajo mancomunado que pudimos llevar adelante todos los chaqueños, pensando en cada uno de los chaqueños mantuvimos al Chaco de pie, tratando de lograr lo mejor para cada chaqueño. Hemos llevado propuestas directas a lo ancho y a lo alto, no hubo pueblo, localidad y paraje, donde no haya estado este gobierno haciendo cosas por la gente, sin preguntar si era peronista o radical, hicimos para todos, por eso estamos pidiendo el voto a todos los chaqueños, por eso les decimos que nos acompañen les decimos que este espacio que hemos hecho con Gustavo Martínez”, expresó con cierta vehemencia.

Más aún, el precandidato a la Cámara Alta del Congreso de la Nación se valió de frases y actitudes de la ex presidenta. “Hemos decidido abrazar ese gesto que ha tenido Cristina cuando dijo ‘dejemos atrás los errores, abramos los brazos, traigamos a todos los argentinos y construyamos la mejor patria para todos, nos merecemos, lo podemos tener, la bandera argentina es la que nos une. En ese abrazo nos decía Alberto cuando firmábamos los cinco puntos de un Compromiso Federal, fundamental para el crecimiento y el desarrollo, estaba ahí también el compromiso de ustedes, de todos, de cada uno de los chaqueños”, aseveró Peppo.