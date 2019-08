Peppo suscribe el Compromiso Federal en el cierre de campaña del Frente de Todos

El gobernador Domingo Peppo participó este miércoles del acto de cierre de campaña del Frente de Todos que se realizó en el Monumento a la Bandera en Rosario y que fue encabezado por los precandidatos a la fórmula presidencial Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kichner. Previamente, en la Universidad Nacional de Rosario, junto al precandidato a presidente firmó el acta de compromiso federal para la futura agenda de políticas públicas.

“Tendremos un presidente con una mirada especial hacia el interior”, celebró Peppo luego de rubricar el acuerdo que se firmó además con gobernadores actuales y candidatos a gobernadores de 19 provincias.

El mandatario chaqueño explicó que Compromiso Federal incluye cinco puntos específicos para trabajar en el Chaco, que fueron definidos por él y que tienen que ver con cuestiones fundamentales para el desarrollo de la provincia.





Los mandatarios del Frente de Todos que suscribieron el Compromiso Federal

Detalló que se propuso como prioridad la recuperación de un esquema de subsidios a la energía eléctrica en general que devuelva ingresos disponibles a las personas y a las Empresas. Como segundo aspecto se solicitó la construcción del Puente Ferrovial Chaco-Corrientes y obras complementarias, incluida la autovía Resistencia-Presidencia Roque Sáenz Peña.

En tanto, se requirió la ejecución de políticas de promoción de las economías regionales sobre los costos de producción, y generar un sistema tributario diferencial de promoción del empleo para provincias con desocupación por encima de la media nacional. Además, de la construcción de 12.000 viviendas sociales y para clase media; y la finalización de las obras en construcción como los acueductos, gasoductos, rutas, y el ramal C 3 del Belgrano Cargas.

“Empezamos a construir una Argentina nueva para todos, para que los argentinos, vivan donde vivan puedan tener presente, desarrollo y futuro”, expresó Peppo a destacar el compromiso con los gobernadores para que la agenda planteada trascienda el acto electoral y sea un acto de gestión.

En este sentido, el mandatario chaqueño remarcó la importancia de en las próximas elecciones PASO empezar a encaminar el proyecto político que recupere el Gobierno Nacional, a favor de políticas públicas que beneficien al pueblo. “Alberto me dijo que ‘trabajemos juntos por el Chaco’, y eso es el desafío que tenemos”, ponderó Peppo, y añadió: “Tenemos un camino que no es fácil, pero debemos estar todos juntos para apostar al desarrollo integral de nuestro país y en particular para los sectores más desprotegidos”.





Ante la mirada de Alberto Fernández, Peppo firma el Compromiso Federal

Propuestas a nivel federal

Además de los cinco puntos específicos para trabajar en el Chaco, el gobernador Domingo Peppo propuso la creación de un Fondo de Desarrollo Económico y Social, administrado por un Consejo Federal donde tengan participación y decisión todas las provincias y el Gobierno Nacional. El objetivo es el financiamiento de obras de infraestructura que tengan como propósito la integración física de los territorios de las jurisdicciones, la disminución de los costos sistémicos de logística y transporte (tren, puertos y rutas), la equiparación en el acceso y disponibilidad de fuentes de energía (gas natural y electricidad) y la construcción de viviendas y obras de infraestructura social básica.