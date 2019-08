Peppo cierra su campaña en Machagai: "Este es el mejor proyecto para los chaqueños"

En un colmado club Unión de Machagai, militancia, vecinos y representantes de la lista Celeste y Blanco compartieron el acto de cierre de campaña de este espacio, rumbo a lo que serán las elecciones primarias de este domingo.

El precandidato a senador, Domingo Peppo, se explayó acerca de las características y virtudes de la propuesta electoral que lidera, que puede testimoniarse con su labor como administrador del Ejecutivo.

"Esta lista representa la defensa de la provincia y de los chaqueños y el pueblo sabe que dentro de una economía que se caía a pedazos, cuando la naturaleza nos castigó con las lluvias hicimos un esfuerzo muy grande y pudimos mantener la paz social, la gobernabilidad y a Chaco de pie", señaló Peppo.

Párrafo seguido dio cuenta de la importancia de respaldar también a la fórmula presidencial de la lista Celeste y Blanco del Frente de Todos con Alberto y Cristina Fernández para dejar atrás un modelo y proyecto de país contrario a los intereses nacionales y populares. "Este miércoles estaré en Rosario para firmar un acuerdo de cinco puntos básicos que empezarán a plasmarse con Alberto como presidente desde el 10 de diciembre que implican recuperar el empleo, dinamizar el consumo y poner el capital al servicio de las pequeñas empresas y el trabajo y no de la especulación financiera", sostuvo el precandidato a senador por la lista Celeste y Blanco.

Construcción horizontal

El también primer mandatario provincial subrayó como un activo de la lista Celeste y Blanco una construcción política basada en la de amplia participación ciudadana, de generación de consensos y de liderazgos abiertos. "No hay lugares para personalismos , líderes mesiánicos ni gestos de soberbia, escuchamos a cada compañero y con amor, con alegría y con humildad vamos a llevar al triunfo a esta lista", expresó.

En ese sentido, destacó la figura de Alberto Fernández en su rol de componedor y articulador como cabeza de un proyecto amplio que conjuga todas las corrientes del justicialismo y otros espacios de diferentes fuerzas políticas.

“Salgamos a convencer al pueblo que con este proyecto vamos a estar mejor, tenemos la seguridad y la convicción de que con este proyecto político todos vamos a vivir mejor”, dijo.

“Chaco de pie”

Finalmente, enumeró las acciones que se llevaron a cabo para el sostenimiento de la actividad de la provincia ante un contexto económico y financiero adverso.

"Defendimos la economía familiar, implementamos el programa Chaco Subsidia para amortiguar el sideral incremento de la energía eléctrica que dispuso la Nación, destinamos fondos al transporte para congelar el tarifa de colectivos y acompañamos al sector privado con créditos y con promociones industriales, los chaqueños saben de mi lealtad con la provincia, yo no me voy a ir Buenos Aires ni yo no los voy a dejar cuando otros quizás lo hacen", concluyó.