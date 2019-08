Zdero: "Pusieron al pueblo de Chaco a dirimir la interna del Partido Justicialista"

Leandro Zdero, candidato a intendente de Resistencia, se refirió a la medida cautelar innovativa de la Cámara en lo Contencioso Administrativa que suspendió los efectos del Decreto del gobernador Domingo Peppo de convocatoria a elecciones provinciales. En este sentido, Zdero expresó: “a mí en esta provincia no me extraña absolutamente nada, me parece una timba lo que está pasando con la fecha de las elecciones. Pusieron al pueblo del Chaco a dirimir una interna del Partido Justicialista. No ha sido buena la actitud del gobernador de fijar una fecha y después poner otra, una vez más los chaqueños estamos envueltos en una interna justicialista que resultó en esto: una mesa de timba, donde hacen diferentes apuestas... uno va a una fecha y otros eligen otra, especulan todo el tiempo con la fecha y los cargos para ver si llegan a senadores o diputados, me parece poco serio para los chaqueños. No le hacen bien a la democracia, yo no lo comparto”.

“No comparto que se postergue la actividad legislativa”

El parlamento chaqueño postergó la actividad legislativa por dos semanas debido a la campaña proselitista. Al respecto, Zdero dijo que “más allá de las elecciones y los temas partidarios la gente está preocupada por su día a día y en que los políticos le brinden respuestas. En la Legislatura no se va a sesionar casi por 2 semanas. Es una falta de respeto a la ciudadanía porque un portero cuando tiene que limpiar la escuela el día antes y después de las elecciones lo hace igual. No lo comparto, estas cosas no le hacen bien a la Democracia”, concluyó.