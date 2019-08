La nueva escala salarial de legislativos pasa a comisión

La legisladora provincial Irene Dumrauf (UCR-Cambiemos) propuso el tratamiento del Expediente 168/18, a través del cual el gobernador remitió el veto total a la sanción legislativa 3.016-A, que modifica la Ley 469-A escala de remuneraciones para el Poder Legislativo.

Desde el Ejecutivo se fundamentó que “la pauta salarial de la Administración Pública Provincial fue establecida en la Ley de Presupuesto en su oportunidad conforme las posibilidades financieras para el presente ejercicio”, por consiguiente, “la aprobación de lo dispuesto en la sanción legislativo 3016-A implicaría poner en riesgo efectivo las posibilidades de pago”. Asimismo “en la búsqueda de coordinación en materia de ejecución presupuestaria y financiera, las iniciativas legislativas que impliquen erogaciones en la Partida 100: Personal – de manera especial- es dable tengan la intervención previa del Ministerio de Hacienda y Finanzas, responsable máximo constitucional del Tesoro del Estado Provincial”, por esto, “veta en forma total la sanción de la Ley 3.016-A”.

Dumrauf, planteó el “rechazo al veto total”, no sin antes brindar detalles acerca del trabajo previo que se elaboró a partir del proyecto que impulsara con su par Carina Batalla de modificar el art 2° de la Ley 469-A (antes Ley 2.898) donde se establece que “las retribuciones del personal del Poder Legislativo se calcularán aplicando los porcentuales establecidos en el Anexo I de la presente ley sobre la remuneración total fijada para el cargo de presidente de la Cámara de Diputados”, con vigencia a partir del 1 de julio de 2.019 “.

“Analizando y teniendo en cuenta la ejecución presupuestaria, estamos en condiciones en avanzar en el rechazo al veto y dar una respuesta a los empleados legislativos que vienen siendo postergado en la modificación de sus salarios en relación a otros poderse del Estado y las bonificaciones que aprobamos en todas y cada una de las sesiones y los empleados legislativos no los recibió,” sostuvo como parte de los fundamentos expuestos por Dumrauf a las que se sumaron en esa línea sus pares Trabalón, Díaz, Panzardi y Cristaldo.

A esto, desde el oficialismo el diputado Sager antepuso el tratamiento previo de las notas elevadas por los diputados Roy Nikisch (Expte 175/19) y Carim Peche (Expediente 177/19) respectivamente, solicitando licencia sin goce de haberes como diputados debido a la aceptación de la candidatura a vicegobernador (Nikisch) y gobernador (Peche), por la Alianza Electoral Transitorio “Chaco Somos Todos”.

Luego, Spoljaric (PJ) planteó que “en la reunión de bloque hemos quedado que los proyectos pasen a comisión para analizar una mejor opción” y apuntó: “todos queremos que los trabajadores tengan el aumento, pero estuvimos de acuerdo que se analice”.

El diputado Ricardo Sánchez(PJ) pidió la palabra para “valorar la actitud de quien ejerce el poder, porque se han hecho muchas cosas” dijo en alusión a la gestión de la presidenta Elida Cuesta y enumeró los beneficios otorgados al personal. No obstante, planteó que “nuestra propuesta no es solo decir no a este intento de ratificar la ley aprobada”. “Nosotros estamos estudiando una propuesta y claramente vamos a estar a favor de los trabajadores, pero dentro de un contexto económico donde conversemos con el gobernador, el ministerio de economía” y acotó “es lindo florearse con el discurso, y tenemos que dar la cara, no me vengan a correr de quien están del lado de los trabajadores o quien no, y ser responsables” sostuvo.

El debate continúo hasta que desde su banca, el diputado Corradi pidió una moción de orden para se ponga a votación el ingreso y tratamiento del veto y se cierre la lista de oradores.

Puesto a votación el ingreso del veto total (Expediente 168/19) no alcanzaron los votos necesarios y el tema finalmente pasó a comisión sin preferencia, a la espera de lograr los consensos necesarios y coordinación con el Ministerio de Hacienda y llegar a una propuesta factible, y que en la sesión del 28 de agosto se debata en el recinto.