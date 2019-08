Ricardo Sánchez: "Nuestros adversarios esconden su postura en torno a la legalización del aborto"

Ricardo Sánchez destacó el acompañamiento que recibe de parte de la comunidad en cada localidad visitada por Domingo Peppo (precandidato a primer senador) y Gustavo Martínez (precandidato a primer diputado nacional). Puso énfasis en que esta propuesta expresa "la defensa de la vida, de la familia, de los valores cristianos y de los intereses de la provincia del Chaco por encima de cualquier bandería política".

En esa línea, Sánchez consideró que "no es bueno repetir la experiencia que le tocó vivir a Domingo Peppo de tener 10 legisladores nacionales y no poder contar nada más que con uno, en su primer año de mandato y con dos, en este momento". "Creemos que el legislador nacional debe trabajar codo a codo con su Gobierno, sea del color político que sea y gestionar en Buenos Aires por todo lo que falta en la provincia", apuntó.

Defensa de la vida

El actual diputado provincial sostuvo además que "nuestros circunstanciales adversarios esconden la posición que tienen respecto de la legalización del aborto, que es un tema que ha dividido a la sociedad argentina, por lo tanto la comunidad debe saber claramente desde qué lugar habla cada uno". "Todos los integrantes de la lista Celeste y Blanca expresan la defensa de la vida", dijo en forma terminante.

En este marco, acerca de la manera de abordar esta temática, Sánchez planteó la necesidad de avanzar con una modificación integral de la Ley de Adopción, que termine el trámite mucho más rápido y con menos burocracia.

El legislador indicó además que “es vital utilizar las herramientas de la prevención con presupuesto y no solamente con una pauta publicitaria paga en algunos medios de comunicación, y esto deben implicar, por ejemplo, que los hospitales cuenten con sistemas de prevención de embarazo a disposición y de manera gratuita". “La asistencia a la madre adolescente, sumado a la Educación Sexual Integral, no es hablar "de los extremos de la ESI con ideología de género", estimó el precandidato a la Cámara Alta del Congreso. "Estas son las herramientas para trabajar, y no discutir si matamos a ese ser humano en la semana 14 o en la 16", remarcó.

Corte de boleta

Con vista a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el precandidato de la lista "Celeste y Blanca" analizó que "el corte de boleta terminará siendo una necesidad impuesta por cuestiones del internismo que no comparto, puesto que se nos ha prohibido tener una boleta que contemple también la fórmula nacional a presidente y vice, de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que estamos apoyando". "Creo que en esto se han equivocado los compañeros chaqueños al operar políticamente esta cuestión porque genera grietas profundas de cara a la conversación que va a tener que tener el peronismo después del 11 de agosto, si queremos seguir siendo gobierno en la provincia del Chaco", reflexionó.

En este marco, afirmó que " pretendemos el apoyo a nuestra fórmula nacional y por ello nuestra boleta tendrá dos cuerpos, una con la propuesta presidencial, y otra con nuestros candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados de la Nación".

Visión Sesgada

La falta de acuerdo al interior de peronismo provincial generó una fuerte disputa entre los principales dirigentes y culminó con la confección de dos boletas en estas PASO nacionales. Para Sánchez, "el espacio que pretende identificarse como K ha tenido una visión muy acotada, mirando exclusivamente al 11 de agosto: algunos no miran que después de esto está el 13 de octubre, cuando se pondrán en juego las intendencias y la Gobernación, donde tenemos que estar todos juntos".

El legislador sumó en este sentido que "aquí en el Chaco no se interpretó el gesto de Cristina cuando convocó a Alberto Fernández, que fue un gesto muy valioso e histórico porque es lo que va a garantizar el triunfo frente a Mauricio Macri". "Hoy nos damos cuenta que aquella decisión de Cristina fue muy sabia porque, de otro modo, hubiésemos estado muy complicado a la hora de sumar adhesiones en otros sectores de la sociedad", concluyó.