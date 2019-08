Peppo con adultos mayores: La lista Celeste y Blanca “es la garantía de una reparación para nuestros abuelos”

Domingo Peppo encabezó un encuentro con adultos mayores acompañado por la precandidata a diputada nacional Graciela Aranda.. Congregados en el club Estudiantes, el mandatario agradeció la presencia de cada uno e hizo un repaso de la difícil situación que atraviesan los adultos “debido a la profunda crisis a la que está sometido el pueblo argentino”.

“En nuestra provincia, la crisis golpeó muy fuerte, el gobierno nacional nos defraudó y la vida cuesta el doble y eso en definitiva es lo que debemos cambiar, porque queremos que cada uno de ustedes vuelvan a tener la vida digna de antes, con una obra social que sea una verdadera reparación histórica con remedios gratis y la contención necesaria para que disfruten el fruto de una vida de esfuerzos”, señaló el titular del justicialismo chaqueño.





El precandidato a senador, Domingo Peppo les habló a los adultos mayores, en el club Estudiantes de Resistencia

En la oportunidad, el precandidato a senador destacó el valor de los adultos mayores “quienes significan el esfuerzo del trabajo cotidiano, fuente de valores para la sociedad e identidad para nuestro pueblo”. “Esto es un humilde reconocimiento a la lucha cotidiana que hacen por eso queremos trabajar mejorando las prestaciones del Estado y en espacios de contención para brindarle la vida de calidad que se merecen”, mencionó.

En ese sentido, remarcó la importancia de acompañar la lista Celeste y Blanca que encabeza junto a Gustavo Martínez, “para llevar adelante la defensa del Chaco y una buena reparación para los adultos con las mejoras de las prestaciones médicas”.





Los adultos mayores escucharon detenidamente las propuestas que les acercó Domingo Peppo

.

“Estamos junto a dos personas que más hicieron por nuestros ancianos: Alberto Fernández y Cristina Fernández quienes lograron una verdadera reparación histórica, que hoy perdimos porque tenemos un PAMI desfinanciado, sin medicamentos y deteriorado” sostuvo. Luego acotó: “Nuestro candidato a presidente es un hombre que devolverá los derechos a los ciudadanos, volverán los subsidios a la luz, los medicamentos gratis y las políticas de inclusión”.

“Desde Chaco, trabajamos para que en InSSSeP los trámites sean más fáciles, sin colas, con respuestas rápidas y aspiro a que los remedios se los manden a la casa. También para eliminar el plus médico, porque no es justo para quienes aportaron toda su vida no cuenten con una buena prestación, es una obra social que tiene una mirada muy solidaria y estamos convencidos que tenemos que seguir en ese camino”, expresó Peppo..

Por último, instó: “a las familias y a los militantes que este 11 de agosto voten con la frente en alta, seguros con la lista Celeste y Blanca 501 que trabaja en la inclusión y unidad”. “Comenzamos con un proceso de selección de diputados y senadores y debemos trabajar juntos para llevar adelante la defensa del Chaco, yo hice lo imposible me plante ante Nación para lograr obras y por ejemplo,para que puedan cobrar esta noche y los recursos hay que salir a conseguirlo y no tuve reparo en hacerlo, gestiones tras gestiones ante Nación y lo hice por mi pueblo, poniendo la cara comprometido por las necesidades del Chaco”, aseveró.