Capitanich, en Pampa del Infierno, pide un "baño de humildad" a los demás precandidatos

Jorge Capitanich, recorrió 70 localidades del interior chaqueño llevando las propuestas de la lista 501 R 17 de Octubre del Frente de Todos, antes de comenzar con los actos de cierres de campaña, desde este próximo 2 de agosto, con la primera parada en Villa Ángela. En la noche del martes, encabezó actos en Pampa del Infierno, en Los Frentones y en Taco Pozo. En la oportunidad, convocó a "ganar de manera contundente" las PASO y ratificando el respaldo a la fórmula presidencial Fernández-Fernández.







Jorge Capitanich expone sus propuestas ante los vecinos de Los Frentones

"Necesitamos que el pueblo argentino haga una revolución en paz con el voto ciudadano el próximo 11 de agosto", expresó el intendente de Resistencia. Poco después, se refirió a la necesidad de recuperar "la calidad democrática en el Chaco". "En el 2.007, cuando asumí como Gobernador, se había terminado la práctica extorsiva en el gobierno. Jamás dije que si no me votaban se quedaban sin una beca o un intendente sin una obra", advirtió, y les remarcó a los vecinos presentes que "en el cuarto oscuro no nos ve nadie, allí pueden decidir libremente y a conciencia".

Además, hizo referencia a las elecciones provinciales de octubre, que hasta el momento mantienen un futuro incierto respecto a la fecha de los comicios y a la decisión final de la Justicia chaqueña. "Tenemos que ser el gobierno que termine y sepulte los vicios del pasado, queremos asegurar la plena garantía de los derechos constitucionales", dijo ante vecinos e integrantes organizaciones sociales que lo acompañaron en Pampa del Infierno durante la inauguración de la sede electoral.

“Baño de humildad”











Capitanich rodeado de militante en Pampa del Infierno

"Necesitamos a todos y a todas para construir definitivamente un destino de grandeza", manifestó el precandidato a senador por el Frente de Todos, poniendo énfasis en no confrontar. "Necesitamos paz y no pelearnos todos los días", sostuvo.

Así también deslizó un mensaje hacia los candidatos de las otras listas, y pidió "un baño de humildad para hermanarnos en función de los objetivos que tenemos en común". "Necesitamos organizar a la comunidad, reconstruir los valores de la familia, de la escuela, de los clubes de barrio y del culto, caminar el sendero de la esperanza para recuperar la alegría de nuestro pueblo", concluyó Capitanich.