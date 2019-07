Productores reclaman la declaración de la emergencia vial

Durante la reunión de los Consorcios Camineros de la Zona III, llevada a cabo en la Colonia Juan José Paso de Villa Angela, productores del sudoeste provincial realizaron un fuerte reclamo al Gobierno del Chaco pidiendo que se declare la emergencia vial para la zona y "urgentes respuestas a la situación de catástrofe que seguimos viviendo, consecuencia de las secuelas que nos ha dejado la última emergencia hídrica. Tenemos el 70 por ciento de los caminos destruidos y al parecer al Gobierno provincial no le interesa nuestro padecimiento".

En ese mismo sentido, entre otras cuestiones, reclamaron a la Dirección de Vialidad Provincial la "falta de respuesta para atender la situación" y en especial acentuaron el reclamo a la Administración Provincial del Agua. "Es un organismo que no sirve. No debería ni existir" enfatizaron. Asimismo a la Asociación de Consorcio Camineros le reclamaron "falta de presencia en la zona como entidad madre para que sepan sobre nuestras necesidades. Fueron indolentes con nuestra situación y por a quí no aparecieron. Las secuelas de la emergencia hídrica nos han dejado los caminos intransitables y seguimos con campos y establecimientos aislados y nadie hace nada. No podemos mover ni trasladar nuestra producción".

Como todos los años, previo a la Asamblea General de la Asociación de Consorcios Camineros del Chaco, la reunión con los productores y consorcistas de la Zona III, se realizó para explicar en detalle la Memoria y Balance 2.018 de la ACC y la erogación del Fondo "B" a todos los dirigentes de los Consorcios Camineros y a cada jefe de Zona de la DVP, los cuales serán tratados el próximo 21 de agosto venidero en la Asamblea General. Con el mismo objetivo se llevarán a cabo las otras reuniones zonales.

El encuentro fue presidido por el presidente de la Asociación de Consorcios Camineros, Raúl Kloster. Estuvieron además el subadministrador general ingeniero Carlos Alberto Navarro; el jefe zonal ingeniero Carlos Goycoechea; el sobrestante Daniel Schaffino y miembros de la Comisión Directiva de la Asociación: secretario Jorge Alberto López ; el tesorero y delegado titular de la Zona V de la ACC, Eladio Gómez; el delegado titular de la Zona III de la ACC, Víctor Covach; el delegado titular de la Zona I de la ACC, Juan Carlos Plozzer. Asistieron además los delegados suplente Néstor Ariel Dubraba de la Zona III; Javier Valenzuela de la Zona V; Pedro Pablo Radojkovic de la Zona II y el contador de la ACC José E De Bortoli.

Duro debate por el estado de los caminos en el sudoeste

En la reunión para tratar la Memoria y Balance 2.018 de la ACC en las instalaciones del Caminero Caminero Nº 71 "Las Moreras" de la Colonia Juan José Paso de Villa Ángela llevada a cabo este lunes, se generó un fuerte debate fuera del tratamiento del temario del día, donde los productores increparon con dureza por la “falta de respuestas” del Gobierno provincial a través de la Dirección de Vialidad Provincial y la Administración Provincial del Agua, como así también a los representantes de la Asociación de Consorcios Camineros.

Por parte de la DVP, los funcionarios contestaron que se “están brindado las respuestas de acuerdo con los recursos que contamos. Para reparar la totalidad de la Red Terciara provincial se necesitan 67 millones de dólares y no contamos con todos esos fondos”. Asimismo informaron que “con la retroexcavadora de gran porte estamos trabajando en varias zonas del sudoeste donde se puede ingresar, porque el suelo de los caminos aun no está en condiciones de permitir el ingreso de maquinarias”. En cuanto a la APA explicaron que “es un organismo que no cuenta con recursos propios para atender las emergencias”.

Aclaración de la Asociación de Consorcios Camineros

Los representantes de la ACC aclararon que “de ninguna manera aceptamos el calificativo de indolentes porque desde un principio de la emergencia hídrica nos interesamos en la situación de los productores e hicimos publico el pedido en reiteradas oportunidades de la declaración de emergencia vial para la red terciaria. Siempre hemos estado presentes atendiendo cada reclamo a través del Delegado de esta zona. En ese sentido, al igual que para la Zona V, hemos adquirido y puesto a deposición de la Zona de Villa Ángela, una retroexcavadora de gran porte para la limpieza de los canales y muchas veces ante la ausencia de operarios de la APA en las áreas afectadas, tuvimos que responder con nuestras maquinarias, aunque no tenemos responsabilidad directa en el manejo del agua ni de los limpieza de los canales. Además, la Asociación trabajo y elaboro un presupuesto del Fondo “B” que luego fue consensuado con la DVP donde se prevén recursos para atender la emergencia hídrica con la compra de tres excavadora y la construcción de obras hidráulicas que tiene que ver con la recuperación de los caminos. Sabemos que estos fondos son insuficientes para la recuperación total de la Red Vial Terciaria que demanda una inversión extraordinaria y más de dos años de trabajo, pero estamos aportando recursos para aliviar esta grave situación”.