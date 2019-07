Presentan al Frente Patria Grande

Con una gran concurrencia de militantes, agrupaciones y movimientos sociales, se realizó el acto de lanzamiento del Frente Patria Grande Chaco: “Formamos parte del Frente de Todos y junto a Alberto y Cristina vamos a recuperar el futuro para que nuestro país al fin se parezca a lo que soñamos”, enfatizaron los precandidatos del FPG. El evento contó con la presencia del referente nacionales Juan Grabois, quien estuvo acompañado por los precandidatos a diputados nacionales por Buenos Aires, Itai Hagman y Daniela Castro. También estuvieron presentes la candidata a legisladora de la ciudad de Buenos Aires y referente feminista Ofelia Fernández, y el integrante de CTEP Federico Fagioli. Además, de los referentes locales Carolina Cammarano por Mala Junta y Juan del Frente Patria indígena Chaco.

En clima de fervor Juan Grabois instó a la militancia presente a salir a la sociedad y conseguir voto porque “es la oportunidad que tenemos para cambiar nuestra realidad”. “Esta democracia no cura, no alimentan, no educa y no garantiza las voces de los postergados por eso todos los días debemos organizarnos y construir poder popular con unidad, movilización y lucha”.

Haciendo referencia al gobierno del presidente Mauricio Macri, el referente enfatizó que “el presidente prefiere priorizar sus relaciones con el FMI, que defender al pueblo argentino”. “El gobierno de macri es un gobierno que atacó contra Cristina, nosotros nos planteamos y dijimos “sobre nuestro cadáver”, fue un ataque machista, clasista, antidemocrático y racista, es un gobierno que busca dividir y eso es un ataque contra el pueblo, los trabajadores y las clases populares de nuestro país”.

“Hoy nos toca la tarea de aportar una representación de quienes no están representando, aportando a esta política bastardeada y corrupta, nuevos espacios con jóvenes, quienes son los que hoy deben conquistar el futuro”, señaló y agregó: “avanzamos en eso, logramos que Ofelia, quien representa a toda una camada de pibes, hoy sea una de las principales referentes a nivel nacional y así seguiremos ganando estos espacios y eso se logra militando la calle”, finalizó.

Chico: “Una fuerza política que se construye heterogénea, horizontal, transversal y plurinacional”

Chico, por su parte destacó que dentro del FPGCh se encuentran representados los pueblos originarios, el feminismo, los productores de la economía popular y los jóvenes. “Somos una fuerza política nueva, pero al mismo tiempo alimentada de historias y luchas de sectores marginados; pero nunca hemos perdido el orgullo de pertenecer a estos sectores”. Apuntó el referente.

Asimismo, indicó que desde el Frente se buscará “terminar con esa vieja premisa de trabajar para los pueblos indígenas o para determinados sectores y empezar a trabajar con ellos”. Destacó que el FPG Chaco “es una fuerza política que se construye heterogénea, horizontal, transversal y plurinacional, reconociendo las raíces indígenas y tomando como base la soberanía del territorio”.

Juan Chico hizo hincapié en los trágicos procesos que tuvieron que pasar los pueblos originarios y sostuvo que “solo una decisión política de un Estado nacional y provincial puede remendar el daño ocasionado a nuestro pueblo”.

“Estamos acá para que dejen de hablar por nosotros y podamos hablar nosotros mismos, contando nuestras realidades”, ponderó Juan Chico, al tiempo que subrayó: “Queremos ser parte de la toma de decisiones políticas que afectan a nuestros intereses y no siempre depender del buen humor del Gobierno de turno”.

“Como frente decimos basta a las construcciones electorales y vacías. No queremos más que nuestros referentes respondan a estructuras electoralistas divorciadas de los intereses de los pueblos a los que representan”, sostuvo Juan Chico. Y añadió: “Como frente abrazamos una economía popular que traiga la voz propia de los trabajadores que ante la opresión respondieron colectivamente, creando alternativas económicas y de producción, y haciendo frente al neoliberalismo y colonización que tanto mal hace”. Por último, subrayó: “La dignidad de nuestro pueblo no se negocia”.

A su turno, la referente de Mala Junta Chaco Carolina Cammarano puntualizó en el rol feminista del Frente Patria Grande. “Así como hablamos de la explotación de la tierra, venimos a decir basta de la explotación de los cuerpos. Nosotras queremos cuerpos libres y feminismos libres”, manifestó.

En tanto, sostuvo que ente el Frente aportará “otra mirada a la política”, dando voz a los protagonistas. “No queremos hablar por las mujeres que la pelean en los barrios, queremos que las compañeras estén sentadas en las mesas de decisiones. Queremos que tengan su voz”, añadió.

Cammarano, manifestó que el feminismo aporta “las nuevas sujetas políticas”. Recordó que en 2015, después del grito de Ni Una Menos, fue el movimiento feminista el que “sale a la calle para sostenernos. Fuimos nosotras las que le hicimos los mayores paros a Macri y somos nosotras las que dos veces llenamos el Congreso con más de 100 millones de compañeras”. Por último, ratificó la lucha y el pedido de justicia “por todas las Abriles que tenemos en el Chaco”.