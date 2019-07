Pre-inscripción abierta para el postítulo “Diplomatura en Pedagogía y Educación Social”

Está destinada a docentes y no docentes en ejercicio de los distintos niveles educativos que estén interesados en incorporar a su formación herramientas para la inclusión social y cultural en la práctica docente. Además, podrán cursar esta diplomatura docentes que no estén dentro del sistema formal, pero que estén llevando adelante algún proceso de educación sociocomunitaria, en organismos no gubernamentales cumpliendo el rol de educadores, maestros comunitarios, maestros populares, tengan o no título docente que estén trabajando e intervienen en alguna experiencia de educación social y/o en algún contexto social, comunitario y familiar en territorio; como por ejemplo los CAJ, CAI, CIFF, contexto de encierro, Centros Convivenciales u otras experiencias socioeducativas.



Quienes se pre-inscriban deben tener domicilio y/o estar cumpliendo funciones en Resistencia, Barranqueras, Fontana, y Puerto Vilelas. Hay una vacante de 250 cupos por lo que una vez cerrada la pre-inscripción el comité académico del postítulo realizará una selección de los estudiantes que serán informados y convocados mediante correo electrónico para la presentación de la documentación y aporte de cooperadora escolar.

El título otorgado es el “Diplomado/a Superior en Pedagogía y Educación Social” para quienes posean título docente, supletorio o habilitante de nivel superior. La pre- inscripción virtual está habilitada hasta el 24 de Julio mediante el siguiente link: http://bit.ly/2Ghi58z.