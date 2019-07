Peppo en Las Breñas: "Somos y seguiremos siendo fieles a nuestro pueblo"

Domingo Peppo encabezó este domingo un acto en Las Breñas, donde remarcó la necesidad de tener legisladores a nivel nacional “que verdaderamente defiendan al Chaco”. Asimismo, subrayó el apoyo a la fórmula presidencial Fernández-Fernández para cambiar las políticas nacionales hacia un modelo de país “federal e inclusivo”.

En su discurso, el gobernador destacó a los dirigentes de Las Breñas, que momentáneamente suspendieron sus aspiraciones a la Intendencia para trabajar todos juntos de cara a las elecciones nacionales. “Este 11 de agosto comenzamos a jugarnos el proyecto nacional y el objetivo de recrear los principios de inclusión, empleo, dignidad y las políticas que trajeron bienestar y la posibilidad de que todos tengan las mismas oportunidades”, expresó.

Peppo se refirió al contexto actual a nivel nacional: “Ojalá me hubieran tocado otras épocas para ser gobernador pero me tocó gobernar con un Gobierno adverso, con otros tipo de políticas económicas y sociales. Y sin embargo no resignamos nada, no nos arrodillamos. Nos plantamos firmes ante el Gobierno nacional consiguiendo lo que necesitábamos para que el Chaco siga de pie, para que pueda haber obra pública, y que haya programas que promuevan el empleo y la industria”, resaltó el actual mandatario provincial.

En este sentido, pusó énfasis en las políticas públicas implementadas en el contexto de crisis: “Llevamos adelante acciones con la frente bien alta, y con la dignidad que hace a un gobernador que, basado en los principios peronistas, tiene que defender al Chaco”.

Peppo reflexionó que Chaco es una provincia que depende de la caja nacional, y por ello es importante recuperar el Gobierno en manos de quienes tengan una visión federal, de inclusión social y restitución de derechos. “Si tuviéramos capacidad de no tener esa dependencia, otra sería nuestra postura, pero recibí una provincia sin recursos y tuve que conseguir cosas para el Chaco. Y hoy tenemos la autoridad para decir que somos los que defendemos a los chaqueños”, sostuvo.

Así, pidió el acompañamiento a la lista que encabeza como precandidato a senador y que acompaña Gustavo Martínez como precandidato a diputado nacional. “Este es un espacio que representa la bandera chaqueña y sobre todo al peronismo. Nosotros fuimos muy leales y seguiremos siendo, primero leales al pueblo del Chaco y después a nuestros principios políticos”, celebró.

En tanto, pidió a la militancia redoblar el trabajo en territorio, llevando el voto de la lista 501 “O” Celeste y Blanca, sumado al de la fórmula presidencial. “Aunque no estemos pegados a la boleta de Alberto y Cristina, la vamos a llevar igual porque estamos convencidos de que ese es el lugar en donde tenemos que estar”, manifestó.