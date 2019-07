APTASCh para el jueves 18 y viernes 19

APTASCh anunció la vuelta al paro por 48 horas, para los días 18 y 19 de julio, ante el “silencio y la negativa al diálogo del Gobernador, del ministro de Salud y del ministro de Hacienda, donde queda demostrado que no les interesan ni los trabajadores, ni la salud ni la gente”.

Dirigentes de APTASCh dijeron que el pasado viernes se presentaron en las oficinas del Ministerio de Hacienda, y no fueron atendidos por ningún funcionario luego de tres horas de espera. A partir de ello, manifestaron que “es evidente que la salud está muy lejos de ser una prioridad para el gobierno ni para estos funcionarios a los que no les interesa dar respuestas, al que no les interesa tampoco el estrepitoso derrumbe de los salarios que pauperizan al trabajador y desalienta la incorporación de los recursos humanos que faltan en el sistema; a los que no les interesa la terrible situación de los trabajadores precarizados que sostienen muchos servicios con sueldos y condiciones laborales inadmisibles”.

“Cuando hablamos de sostener el sistema sanitario, decimos que son los que garantizan a los chaqueños el derecho a la salud, y ante ello, exigimos un compromiso del Estado asignando el presupuesto necesario, jerarquizando y dignificando al trabajador, priorizando la atención primaria e invirtiendo en las necesidades edilicias y tecnológicas”, afirmaron..

“Exigimos políticas de Estado en Salud y exigimos respuestas concretas a los reclamos de los trabajadores”, finalizaron.