Militantes de La Cámpora Fontana ratifican pertenencia a la organización y respaldo a la lista Celeste y Blanca

Ante la publicación de la página de red social Facebook de la organización política la Cámpora Chaco, de fecha 14 de julio de 2019, donde desautoriza la pertenencia política de militantes de La Cámpora Fontana, en un documento expresan:

“Somos nosotros, los compañeros y las compañeras que en nuestra localidad, Fontana, desde hace ya diez años venimos militando y defendiendo que hay otra manera de hacer política, la que está en servicio del pueblo, con compromiso y conciencia social, la que no traiciona sus principios, la que no se vende por cargos, la que no necesita de mesías ni de garantes sectarios, la que no tiene entre sus filas militantes con procesos en la justicia ni rentados, somos la otra política, a nosotros no nos van a correr con pasquines ni facones”, señalan.

Así también afirman que “somos nosotros, los que a pesar de la soledad de mirarnos a los ojos entre los compañeros decidimos usar la política como herramienta de unión, paz y solidaridad, somos nosotros, un grupo de compañeros que entendimos que solo juntos, podemos salir de esta pesadilla liberal”.

Luego señalan que “somos nosotros, los que en rebeldía y desigualdad manifiesta, victoriamos o se nos vence en las urnas: esa señora a las que los sectarios temen y a la que no quieren ir sin padrinos por temor al ridículo. Porque a pesar de sus cargos con altos sueldos en estos años no han demostrado solidaridad con los compañeros, no han demostrado trabajo territorial y lo peor, no pueden mirar al otro a los ojos porque estuvieron escondidos estos años o mostrandose en redes sociales”.

A la par que dicen que “somos nosotros, los que conocemos vecino por vecino en nuestra patria chica, que sabemos quién tiene tal enfermedad, quien tiene aquella o cual necesidad, quien estudia y quien no puede estudiar. ellos desde sus oficinas en el centro de Resistencia, o sus viajes a Buenos Aires no saben y en estos 4 años han demostrado simplemente que: preocupados por el precinto no conocen el territorio chaqueño, no han demostrado su trabajo al pueblo chaqueño y lo peor, no les interesa, beneficiados por colgarse de sacos y polleras. en la presentación de Sinceramente, su autora nos pidió unidad para vencer y humildad para conducir y contener a todas y todos. contra la estafa electoral que representa cambiemos modelo 2019. a pesar de ‘las operaciones locales para que bendiga al encargado de la unidad en el Chaco”

“Somos nosotros, los compañeros y compañeras de Fontana, conducidos por Freddi Durán, los que entendiendo que es con todos y todas, tal como lo fue en el .2.015 cuando todos, absolutamente todos trabajamos, militamos y defendimos los votos para Oscar Domingo Peppo – Daniel Capitanich en la provincia, Jorge Milton Capitanich, Gustavo Martinez en Resistencia, y en nuestra localidad a Antonio Rodas, entendiendo que fue un proyecto colectivo superador. Hoy con proyectos individualistas, sectarios y excluyentes, nos rebelamos – una vez más – contra los encargados de la unidad, tapándose los ojos de la coyuntura nacional de que es con todos”.

“¡No!, con Nosotros no podrán y sin nosotros les será imposible, por eso, con absoluta claridad afirmamos que en este tiempo electoral nosotros no especulamos, nosotros nos la jugamos, por nuestros sueños, por nuestro pueblo, por eso decidimos en libertad y democracia elegir donde estar, y aquí estamos con la lista Celeste y Blanca con nuestro gobernador y presidente del Partido Justicialista, con nuestras banderas de La Cámpora Fontana, con nuestros compañeros y compañeras, militando y fortaleciendo la ampliación electoral que el proyecto necesita hoy más que nunca, por ello también estamos orgullosos de tener la responsabilidad de transitar con la construcción política territorial del partido de Alberto Fernández en Chaco (Partido del Trabajo y la Equidad – ParTE) por eso que la coherencia y la lealtad es condición fundamental de los que venimos transitando el camino de la unidad donde priorizamos el bienestar del pueblo trabajador y no las ambiciones personales de un grupo minúsculo que solo demostró que desordena constantemente la unidad de la mayoría de los chaqueños por creer que la unidad y la renovación solo es posible con ellos en los cargos y en las listas, y aquí estamos nosotros, sin cargo ni prebendas pero con convicción y coraje demostrada en 10 años de militancia refrendada en las urnas”, reivindican.

“Somos Nosotros desde nuestra localidad de Fontana, no somos ex, somos militantes de bases que tenemos la moral intacta, por qué somos los únicos en la provincia que demostramos construcción política en las urnas en el 2.015 posicionándonos como segunda fuerza local por detrás de la lista oficial del actual intendente, pero claro he aquí la cuestión: los intereses y proyectos personalistas nos llevaron a vivir atropellos y persecución en todo este tiempo. Porque el objetivo era tapar lo logrado por un grupo de compañeros que no les convenía mostrar – a esos que tienen menos territorio que una maceta – que CFK tenía en el Chaco, militantes que sin el apoyo de la organización provincial habían logrado representatividad”, argumentan

“Somos Nosotros, los que decidimos seguir embarrándonos en el barrio y descalzos acompañar a cada vecino/a y seguimos en el barrio, el club, la iglesia y la ong, Convencidos no contenidos, que en las malas es donde más hay que estar al lado del que sufre, del que la pasa mal, del que no tiene esperanzas en un futuro mejor, del que sin pertenecer muchas veces a ningún espacio político, ve como cada día que pasa es peor del que se avecina, claro que con Cristina en el gobierno esto no pasaba, claro que con políticas de desarrollo e inclusión y una mirada federal, nuestra localidad y nuestra provincia podía concretar sueños y justas reparaciones, ¡Claro que con Cristina en Casa de Gobierno era mas fácil gobernar! Pero los tiempos, la política y la sociedad cambió no somos necios, comprendemos la responsabilidad de conducir y contener, de gobernar una provincia dependiente, y por eso, respaldamos al piloto en medio de la tormenta llamada Cambiemos y denunciamos a los que constantemente quisieron y siguen queriendo hundir el barco desde sus cómodos botes salvavidas y con chalecos suficientes”, sostienen.

“Somos Nosotros, los que entendimos a nuestra conductora que primero está la Patria, luego la organización y por último los hombres y mujeres, por eso creemos en la unidad, nosotros entendimos también lo que decía Alberto Fernández unos meses atrás … ‘Con Cristina no alcanza, y sin Cristina no se puede”… Nosotros entendimos y celebramos la incorporación de Sergio Massa quien hoy, junto a Alberto, Máximo Kirchner y Felipe Solá recorren la provincia de Buenos Aires fortaleciendo la candidatura de Axel Kicillof y Verónica Magario para recuperar también la gobernación de aquella provincia por aquello que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”, explican su posición.

“Somos nosotros La Cámpora Fontana Chaco los que hoy orgullosos levantamos la voz y decimos que hace más de diez años nos conduce Freddi Durán junto a él hicimos La Cámpora mientras otros, se hicieron de la Cámpora, rompiendo sus organizaciones y quemando sus banderas, dejando en el incendio a todos sus compañeros. Así como no nos imaginamos 4 años más de macrismo, tampoco nos imaginamos más persecución de los que hasta hoy quieren adoctrinarnos y si no acatamos, chicote y represalias. Hoy desesperados salen a presionar a compañeros para que firmen el comunicado que hoy repudiamos y hasta la firma de localidades en las que no existe territorialmente La Cámpora. ¿Se imaginan los compañeros hermanos de otras organizaciones la que se vendría, si estos vendedores de Ilusiones recobran poder y protagonismo?”, preguntan.

“Somos nosotros, todos y todas, somos pueblo somos barrio somos la patria es el otro, somos Fontana, en mensaje de unión y solidaridad sin sectarismos”.