Elecciones municipales: Fracasa la sesión del Concejo

Por la inasistencia, sin previo aviso de 6 de los 11 concejales, fracasó la sesión prevista para hoy martes del Concejo Municipal de Resistencia. En la oportunidad, los ediles debían tratar el llamado a elecciones municipales previstas para el próximo 10 de noviembre, pero por el faltazo de los concejales Gustavo Martínez, Gricelda Ojeda, Martín Bogado, María Teresa Celada, José Barbetti y Emilio Capello la última sesión antes del receso invernal no contó con el quórum suficiente para concretarse. A la cita asistieron solamente los ediles Juan Manuel Chapo. Rodrigo Ocampo, Nancy Sotelo, Cecilia Baroni y Alicia Frías.

Al respecto, el concejal Chapo manifestó que había temas muy importantes para tratar y debatir, pero “no tuvimos la oportunidad”. “Llama la atención que en esta sesión teníamos que tratar la convocatoria a elecciones municipales del próximo 10 de noviembre, pero a partir de esta inasistencia que resulta extraña no pudimos hacerlo”, apuntó el edil resistenciano. Es la segunda vez, desde el 10 de diciembre de 2.015, que ocurre este tipo de situaciones en el Concejo Municipal de la capital chaqueña.

Degradación de la calidad institucional

En esa misma línea, Chapo consideró que “llama la atención por lo delicado de los temas a tratar que los concejales que sin previo aviso no hayan asistido”. “Estamos siendo testigos de cómo se degrada la calidad institucional. Ya lo hemos visto en la provincia con la suspensión de las PASO, luego cuando no se permitió la asunción de un diputado electo (Juan Carlos Ayala) por la voluntad popular y ahora dejando sin quórum para no debatir la convocatoria a elecciones municipales”, disparó Chapo.

Cabe mencionar que el intendente Jorge Capitanich formalizó el pedido del 10 de noviembre para que se lleven adelante las elecciones municipales en Resistencia y es el Concejo Municipal quien debe facultar al Ejecutivo en esta decisión.

Así es que el concejal justicialista se refirió a los pasos a seguir por su sector. “Vamos a analizar muy bien qué vamos a hacer, para observar si vamos a estar dentro de los plazos o no, porque la próxima sesión será recién el 29 de julio próximo”. “Hubiésemos queridos debatir con honestidad y sinceridad esta cuestión que nos parece es fundamental”, cerró.