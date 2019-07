Capitanich en Puerto Eva Perón: "Las PASO definirán el liderazgo político del Chaco"

A poco menos de un mes de la primera elección nacional del año, la campaña proselitista del Frente de Todos se intensifica con encendidos discursos de Jorge Capitanich que busca diferenciarse de Domingo Peppo.

"Las PASO definirán el liderazgo político del Chaco. Si queremos ser conducidos por alguien que solo piensa en sus intereses personales y que se arrodilla ante el centralismo porteño, o si queremos un líder que sea capaz de sumar a todos los sectores para ganar las elecciones y así recuperar nuestra autonomía", dijo Capitanich. El precandidato a senador nacional visitó este sábado por la mañana a vecinos de Puerto Eva Perón, Puerto Bermejo y General Vedia, que le expresaron su afecto y le ratificaron su acompañamiento incondicional el próximo 11 de agosto.





El precandidato a senador Jorge Capitanich, en General Vedia

El ex gobernador dio su visión acerca del gobierno de Mauricio Macri. “Hizo una brutal transferencia de recursos desde los sectores populares a los grupos concentrados de la economía”. En ese sentido, criticó la dolarización de los alimentos, de los servicios básicos, de la nafta y de los medicamentos.



“Podemos estar mejor”

"Estamos mal pero podemos estar mejor, y para estar mejor hay que gobernar bien y no arrodillarse", volvió a remarcar el intendente de Resistencia, que puso como ejemplo lo que él hizo en el Municipio capitalino: "a mí me quitaron 256 millones de dólares, no le lloré una sola vez a Macri e hice 750 cuadras de pavimento, un récord histórico".





Jorge Capitanich rodeado de militantes en General Vedia

Además, manifestó que "cuando no hay acuerdos es necesario comparar el trabajo realizado y exhibir las propuestas para que la ciudadanía decida libremente".

Recordó que cuando llegó a la gobernación del Chaco “en el 2.007 había 40 mil empleos en la provincia y lo llevamos a 120 mil", dijo. Y comentó las tres propuestas concretas en el marco de la campaña con proyección nacional: empleo y empleabilidad, pobreza y seguridad ciudadana.





Jorge Capitanich secundado por el intendente de San Martín, Aldo Leiva, en Puerto Eva Perón

"La fórmula presidencial se merece un triunfo contundente después de todo lo hecho por Cristina Fernández en nuestra provincia", concluyó Capitanich exhibiendo la boleta larga de la lista 501 R 17 de Octubre.