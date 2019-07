Capitanich lleva propuesta al norte chaqueño

El precandidato a senador de la lista 17 de Octubre del Frente de Todos, Jorge Capitanich recorre Juan José Castelli, Miraflores y Villa Río Bermejito llevando su propuesta electoral. Remarca que Alberto Fernández y Cristina Fernández necesitan legisladores que no traicionen la voluntad del pueblo chaqueño.

Vecinos de Castelli, Miraflores y Bermejito recibieron al precandidato a senador nacional de la lista 17 de Octubre del Frente de Todos que continúa visitando localidades del interior provincial. “Vamos a unir al pueblo chaqueño para revertir el paradigma de resignación y transformarlo en esperanza”, aseguró.

El precandidato a senador nacional por el Frente de Todos, Jorge Capitanich, realizó una extensa agenda por el norte de la provincia del Chaco. Este viernes, a casi dos semanas de haber iniciado la campaña proselitista, el intendente de Resistencia visitó Juan José Castelli, Miraflores y Villa Río Bermejito. Además, estuvo en la zona rural de Tres Isletas junto a pequeños y medianos productores.

“Alberto Fernández y Cristina Fernández necesitan legisladores leales y de confianza que no traicionen la voluntad del pueblo chaqueño y argentino”, manifestó Capitanich para continuar diferenciándose de la lista que encabeza Domingo Peppo. El ex gobernador recordó las obras realizadas durante su gestión en el período 2007 – 2015 junto al gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, “que posibilitó que los pueblos del Chaco pudieran tener agua potable, viviendas, hospitales, y pavimento urbano; a diferencia del gobierno de Macri que no tomó siquiera una sola medida a favor del pueblo”.





Acto de Jorge Capitanich, en MIraflores

En cada acto, Capitanich interpeló a los vecinos preguntándoles cuánto pagaban en servicios básicos y cuál era la relación de los salarios respecto a la inflación hace cuatro años, comparando con la situación actual para comprender de una manera más clara cómo la cadena productiva y el tejido social se fragmentaron.

Las diferencias con otros candidatos

Además, Capitanich reiteró que “los candidatos de la lista de Peppo y Gustavo Martínez votaron en el Congreso de la Nación todas las medidas que perjudicaron a los jubilados, a los trabajadores, a los pensionados” y las que significaron la aprobación del “mayor endeudamiento público de la historia”.

“El gobierno de Macri no puede seguir después del 10 de diciembre con estas políticas destructivas. Tenemos el desafío de recuperar el ejercicio soberano de la economía y sobre todo unir al pueblo chaqueño para revertir el paradigma de resignación y transformarlo en esperanza”, arengó el líder del justicialismo chaqueño convocando a “militar casa por casa, paraje por paraje, para ganar las elecciones el próximo 11 de agosto de manera contundente”.

“Cuando nos dieron la oportunidad de gobernar demostramos que lo hicimos bien, en virtud de las necesidades de nuestro pueblo y no pusimos excusas de ningún tinte ni de ninguna naturaleza”, recordó quien fuera dos veces gobernador de la provincia del Chaco. Pero como lo viene haciendo, remarcó que “con la memoria de lo que se hizo no alcanza, también hay que tener visión para lo que hay que hacer”, y planteó los tres ejes de abordaje que sustentan la plataforma política para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO): empleo y empleabilidad, pobreza y seguridad ciudadana. “Nosotros vamos a ser fuertes con los fuertes y sensibles con los débiles”, concluyó.